Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Курс доллара США составил 60,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,31 руб./EUR1, поднявшись на 66 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 62,29 копейки — до 64,64 рубля.

По итогам индексной сессии «Московской биржи» (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 июля на 43,83 копейки, до 60,74 руб./$1, и поднял курс евро на 42,7 копейки, до 69,2 руб./EUR1.