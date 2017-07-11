Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.
Курс доллара США составил 60,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,31 руб./EUR1, поднявшись на 66 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 62,29 копейки — до 64,64 рубля.
По итогам индексной сессии «Московской биржи» (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 июля на 43,83 копейки, до 60,74 руб./$1, и поднял курс евро на 42,7 копейки, до 69,2 руб./EUR1.
Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль увеличил потери к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне возобновивших снижение цен на нефть, так как участники торгов опасаются роста избыточного предложения «черного золота». Международное энергетическое агентство (МЭА) в обнародованном во вторник докладе прогнозирует существенный рост инвестиций в разработку сланцевых месторождений, в том числе на 53% в США в 2017 году. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 1,09% — до $46,37 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах
Заметное давление на курс российской валюты оказывает также решение администрации Белого дома поддержать законопроект о введении против России новых санкций, который еще в середине июня был принят Сенатом США.