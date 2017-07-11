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16:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье благоустроят дворы на территории 800 домов в 2017 году

На облагораживание территории выделят более 800 миллионов рублей.

На приведение в порядок 570 дворов выделят 826 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Перечень дворов, которые обновят, можно найти на портале «Управляем вместе». По заключённым договорам все работы по благоустройству должны закончить к 31 августа 2017 года.

Приведение дворов в нормативный вид проходит в Пермском крае в рамках федерального проекта «Городская среда».

«Состояние детских площадок во многих дворах находится в аварийном состоянии. Мы не только поможем благоустроить двор, но и обезопасить подрастающее поколение. Раньше во дворах были спортивные снаряды, но их разобрали и сдали в металлолом. Теперь благодаря проекту “Городская среда” во дворах появятся не только современные площадки для игровых видов спорта и воркаут-площадки, но и уличные тренажеры. Партпроект даёт возможность людям разного возраста найти себе занятие во дворе», — рассказал региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае Михаил Борисов.

12 июля Михаил Борисов ответит на вопросы пермяков относитительно проекта во время прямой линии в городском call-центре. Задать вопрос координатору проекта можно будет с 10.00 до 11.00, позвонив по телефону 2−059−059.

Напомним, в Перми также работает телефон «горячей линии» партийного проекта «Городская среда»: 202- 54- 56.

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