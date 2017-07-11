В Прикамье благоустроят дворы на территории 800 домов в 2017 году
На облагораживание территории выделят более 800 миллионов рублей.
На облагораживание территории выделят более 800 миллионов рублей.
На приведение в порядок 570 дворов выделят 826 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.
Перечень дворов, которые обновят, можно найти на портале «Управляем вместе». По заключённым договорам все работы по благоустройству должны закончить к 31 августа 2017 года.
Приведение дворов в нормативный вид проходит в Пермском крае в рамках федерального проекта «Городская среда».
«Состояние детских площадок во многих дворах находится в аварийном состоянии. Мы не только поможем благоустроить двор, но и обезопасить подрастающее поколение. Раньше во дворах были спортивные снаряды, но их разобрали и сдали в металлолом. Теперь благодаря проекту “Городская среда” во дворах появятся не только современные площадки для игровых видов спорта и
12 июля Михаил Борисов ответит на вопросы пермяков относитительно проекта во время прямой линии в городском
Напомним, в Перми также работает телефон «горячей линии» партийного проекта «Городская среда»: 202- 54- 56.