Галицкий будет финансировать реконструкцию кинотеатра «Аврора»

Источник: ЮГА.ру

Галицкий сообщил, что на проектирование нужен год, окончание работ запланировано на 2019 год.

Как сообщали Юга.ру, «Аврора» закрылась на ремонт в 2015 году. На ремонт планировалось выделить 134 млн рублей в рамках программы «Краснодару — столичный облик». Программу закрыли, в марте 2016 года реконструкцию приостановили из-за отсутствия финансирования, возобновить работы планировали после появления инвестора. В сентябре 2016 года власти объявили о заморозке проекта.