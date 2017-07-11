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16:25 (мск), источник: ЮГА.ру

Галицкий будет финансировать реконструкцию кинотеатра «Аврора»

Бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий на условиях государственно-частного партнерства будет финансировать реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Твиттере.

Источник: ЮГА.ру

Галицкий сообщил, что на проектирование нужен год, окончание работ запланировано на 2019 год.

Как сообщали Юга.ру, «Аврора» закрылась на ремонт в 2015 году. На ремонт планировалось выделить 134 млн рублей в рамках программы «Краснодару — столичный облик». Программу закрыли, в марте 2016 года реконструкцию приостановили из-за отсутствия финансирования, возобновить работы планировали после появления инвестора. В сентябре 2016 года власти объявили о заморозке проекта.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в январе заявлял, что на реконструкцию кинотеатра нужно 400 млн рублей. Кондратьев 11 мая поручил за две недели разработать алгоритм реконструкции кинотеатра «Аврора» с установкой конкретных сроков окончания работ. Он призвал привлечь к ответственности тех, кто довел кинотеатр до полуразрушенного состояния. После этого власти Краснодара подали в суд иск о расторжении контракта с подрядчиком реконструкции.

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