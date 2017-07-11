Прокуратура выявила нарушения при строительстве ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде.

По данным прокуратуры Советского района, установлено, что в проектные декларации домов в установленные законом сроки не были внесены сведения о финансовом результате деятельности застройщика за 4 квартал 2016 года.

В организацию внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. В отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в министерстве строительства по Нижегородской области.