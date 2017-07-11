К «Иннопрому-2018» построят новый конгресс-холл

«В следующем году все будет по-другому. Выставка станет еще более масштабной. В частности, будет построен новый конгресс-холл. Это увеличит проходимость выставки, а помещение, где сейчас проходят форумы и панельные дискуссии, будет отдано под выставочные павильоны», — пообещал глава региона.

К тому времени в городе уже должны появиться новые отели, кафе и рестораны -инфраструктура, необходимая для обслуживания выросшего потока приезжающих на форум гостей.

«Сейчас по окупаемости выставка вышла на ноль, раньше все заработанные средства шли на погашение кредитов. Прибыли пока от “Иннопрома” нет, но с развитием выставки этого удастся достичь», — уверен спикер.