К «Иннопрому-2018» построят новый конгресс-холл
К международной промышленной выставке «Иннопром-2018» построят новый
К международной промышленной выставке «Иннопром-2018» построят новый
«В следующем году все будет
К тому времени в городе уже должны появиться новые отели, кафе и рестораны -инфраструктура, необходимая для обслуживания выросшего потока приезжающих на форум гостей.
«Сейчас по окупаемости выставка вышла на ноль, раньше все заработанные средства шли на погашение кредитов. Прибыли пока от “Иннопрома” нет, но с развитием выставки этого удастся достичь», — уверен спикер.
В 2018 году, кстати, партнером «Иннопрома» станет Южная Корея — соответствующее соглашение стороны подписали сегодня, реализовав, таким образом, договоренности, достигнутые еще в 2016-м. «В этом году в выставке принимает участие более ста представителей нашей страны, и мы ощущаем большую поддержку со стороны области. Рады возможности стать