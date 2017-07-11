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16:09 (мск), источник: "Российская газета"

К «Иннопрому-2018» построят новый конгресс-холл

К международной промышленной выставке «Иннопром-2018» построят новый конгресс-холл. Об этом рассказал журналистам врио губернатора области Евгений Куйвашев, передает ТАСС.

«В следующем году все будет по-другому. Выставка станет еще более масштабной. В частности, будет построен новый конгресс-холл. Это увеличит проходимость выставки, а помещение, где сейчас проходят форумы и панельные дискуссии, будет отдано под выставочные павильоны», — пообещал глава региона.

К тому времени в городе уже должны появиться новые отели, кафе и рестораны -инфраструктура, необходимая для обслуживания выросшего потока приезжающих на форум гостей.

«Сейчас по окупаемости выставка вышла на ноль, раньше все заработанные средства шли на погашение кредитов. Прибыли пока от “Иннопрома” нет, но с развитием выставки этого удастся достичь», — уверен спикер.

В 2018 году, кстати, партнером «Иннопрома» станет Южная Корея — соответствующее соглашение стороны подписали сегодня, реализовав, таким образом, договоренности, достигнутые еще в 2016-м. «В этом году в выставке принимает участие более ста представителей нашей страны, и мы ощущаем большую поддержку со стороны области. Рады возможности стать страной-партнером выставки в 2018 году. Я уверен, что мы проведем наше мероприятие на высоком уровне», — сказал посол Республики в РФ господин Пак Ро Бёк.

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