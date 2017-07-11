В Екатеринбурге снесут частные дома на Шейнкмана

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге планируется снести два частных дома для того, чтобы провести реконструкцию улицы Шейнкмана.

7 июля 2017 года глава администрации уральской столицы Александр Якоб подписал постановление об изъятии в муниципальную собственность земель, на которых расположены дома № 46 и 52а. Документ выложили на официальном портале мэрии, передает «Уралинформбюро».