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18:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Здание фабрики свадебных платьев в г. Павлово Нижегородской области сносят по решению суда

Незаконно возведенное здание фабрики свадебных платьев фирмы «Gabbiano» г. в Павлово Нижегородской области сносят по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России 10 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Исковое заявление в Павловский городской суд о признании постройки незаконной подала районная администрация. По данным УФССП, постройка представляла собой общественное здание на земельных участках, которые были объединены в один участок.

«При строительстве был нарушен технологический угол уклона стен котлована, в результате чего произошло осыпание грунта на соседний участок, принадлежащий другому владельцу. Сломана каменная лестница, испорчены канализационные колодцы, близлежащая дорога испорчена автомобилями, которые привлекали к строительству здания», — отмечается в пресс-релизе службы судебных приставов.

Так как собственник участков не имел разрешения на выполнение строительных работ, суд вынес решение о сносе постройки. Однако, как сообщают судебные приставы, решение суда не было исполнено. В связи с этим владелец постройки выплатил три штрафа общей суммой 5,5 тысяч рублей и исполнительный сбор в размере пять тысяч рублей.

На данный момент проводятся исполнительные действия по сносу самовольно возведенной постройки.

В компании «Gabbiano» НИА «Нижний Новгород» подтвердили, что сносимое здание принадлежит им. В здании планировалось организовать производство по пошиву свадебных платьев. Как сообщили в компании, у них имеется свое производственное помещение в г. Павлово, но они планировали переехать в большее по размерам новое здание.

Гендиректор «Gabbiano» Игорь Постников, в свою очередь, заявил информагентству, что в связи со сложившейся ситуацией организация в качестве площадок для открытия производства рассматривает Ивановскую область и зарубежные государства.

«За два года судебных тяжб сложилось стойкое ощущение, что мы живем среди криминальных структур. Хочется защищенности своего бизнеса», — подчеркнул Игорь Постников.

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