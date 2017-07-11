Здание фабрики свадебных платьев в г. Павлово Нижегородской области сносят по решению суда

Источник: НИА-Нижний Новгород

Исковое заявление в Павловский городской суд о признании постройки незаконной подала районная администрация. По данным УФССП, постройка представляла собой общественное здание на земельных участках, которые были объединены в один участок.

«При строительстве был нарушен технологический угол уклона стен котлована, в результате чего произошло осыпание грунта на соседний участок, принадлежащий другому владельцу. Сломана каменная лестница, испорчены канализационные колодцы, близлежащая дорога испорчена автомобилями, которые привлекали к строительству здания», — отмечается в пресс-релизе службы судебных приставов.

Так как собственник участков не имел разрешения на выполнение строительных работ, суд вынес решение о сносе постройки. Однако, как сообщают судебные приставы, решение суда не было исполнено. В связи с этим владелец постройки выплатил три штрафа общей суммой 5,5 тысяч рублей и исполнительный сбор в размере пять тысяч рублей.

На данный момент проводятся исполнительные действия по сносу самовольно возведенной постройки.

В компании «Gabbiano» НИА «Нижний Новгород» подтвердили, что сносимое здание принадлежит им. В здании планировалось организовать производство по пошиву свадебных платьев. Как сообщили в компании, у них имеется свое производственное помещение в г. Павлово, но они планировали переехать в большее по размерам новое здание.

Гендиректор «Gabbiano» Игорь Постников, в свою очередь, заявил информагентству, что в связи со сложившейся ситуацией организация в качестве площадок для открытия производства рассматривает Ивановскую область и зарубежные государства.