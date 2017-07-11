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16:50 (мск), источник: РИА Новости

У Siemens есть причины полагать, что турбины в Крыму принадлежат компании

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens не располагает доказательствами, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему, но имеет причины так полагать, заявил РИА Новости представитель Siemens Филипп Энч (Philipp Encz).

«У нас есть причины полагать, что это наши турбины. Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбины и по номеру определил, что она принадлежит Siemens. Обстоятельства и то, как все выглядит… У нас есть причина полагать, что эти турбины именно те, которые были доставлены на Тамань», — сказал Энч.

Ранее во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому «Технопромэкспорту» (ТПЭ, входит в госкорпорацию «Ростех») и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. А ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены «Технопромэкспортом» для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым.

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