У Siemens есть причины полагать, что турбины в Крыму принадлежат компании

«У нас есть причины полагать, что это наши турбины. Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбины и по номеру определил, что она принадлежит Siemens. Обстоятельства и то, как все выглядит… У нас есть причина полагать, что эти турбины именно те, которые были доставлены на Тамань», — сказал Энч.

Ранее во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому «Технопромэкспорту» (ТПЭ, входит в госкорпорацию «Ростех») и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.

ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.