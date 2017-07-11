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17:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Отток капитала из России вырос на 70 процентов

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2017 года вырос на 71 процент, до 14,7 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил Центробанк. В январе-июне прошлого года этот показатель составил 8,6 миллиарда доллара.

«Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств», — отмечается в сообщении.

Прочие сектора экономики выступили нетто-импортерами иностранного капитала, указывает ЦБ.

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Перезагрузка оттока

По данным исследовательской группы Emerging Portfolio Fund Research, отток средств из фондов, ориентированных на российские активы, за неделю, завершившуюся 5 июля, вырос до 29,4 миллиона долларов. Неделей ранее показатель составлял 0,4 миллиона долларов. Таким образом, он увеличился в 73,5 раза.

С января по май чистый вывоз капитала из России достиг 22,4 миллиарда долларов, сообщил ЦБ.

По итогам 2016 года чистый отток капитала из России сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов. В 2015 году ЦБ оценил чистый вывоз капитала в 57,5 миллиарда долларов.

Комментарии
16
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
Нашей стране нужен толковый хозяин.
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Алекс Тенькофф
а не кгбэшник
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Юрий Жданов
Набиулина, Греф, Силуанов и некоторые другие похоже не та команда, которая улучшит нашу жизнь и благосостояние нашей страны и их пора менять, пока не поздно.
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