Отток капитала из России вырос на 70 процентов

«Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств», — отмечается в сообщении.

Прочие сектора экономики выступили нетто-импортерами иностранного капитала, указывает ЦБ.

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По данным исследовательской группы Emerging Portfolio Fund Research, отток средств из фондов, ориентированных на российские активы, за неделю, завершившуюся 5 июля, вырос до 29,4 миллиона долларов. Неделей ранее показатель составлял 0,4 миллиона долларов. Таким образом, он увеличился в 73,5 раза.

С января по май чистый вывоз капитала из России достиг 22,4 миллиарда долларов, сообщил ЦБ.