Карантин по птичьему гриппу в Ростовской области снят

Как отметили в правительстве региона, больше на Дону вспышек птичьего гриппа не зафиксировано. Специалисты, закрепленные за населенными пунктами Октябрьского (сельского) района, регулярно проводят мониторинг ситуации, к настоящему моменту проверено 2,7 тыс подворий, в регионе привито 1,6 млн птиц, проведено более 40 тыс. исследований проб сыворотки крови.

Более одного миллиона голов птицы было уничтожено на 6 площадках компании, по словам основателя «Евродона» Вадима Ванеева, его убытки составили 2,6 млрд руб.

Первоначально вспышки птичьего гриппа были зарегистрированы в Ростовской области в конце декабря 2016 г. Тогда на «Евродоне» уничтожили 160 тысяч голов индейки, убытки компании были оценены в 1 млрд руб. Тем не менее, в апреле на одном из предприятий «Евродона» вновь была обнаружена вспышка заболевания.