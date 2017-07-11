Крым атаковала саранча

Появление опасного вредителя заметили еще в мае на территории Красноперекопского района полуострова. Позже были проведены дополнительные обследования Джанкойского, Красногвардейского и других районов.

— Специалисты филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым для выявления личинок азиатской перелетной саранчи были обследовали 1817 гектаров земли государственной собственности в Джанкойском, Советском и Красноперекопском районах. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр, — рассказал министр. — Максимальное количество саранчи, а именно 310 личинок на квадрат, обнаружено на площади 85 гектаров в Советском районе.

В этом районе положение наиболее бедственное — здесь личинки саранчи найдены на всей обследуемой площади в 300 гектаров возле села Присивашное. Государство оказывает сельхозпроизводителям господдержку для борьбы с опасным вредителем в размере не более 400 рублей на один гектар.

Справка «РГ».