Крым атаковала саранча
Три сельскохозяйственных района Крыма подверглись нашествию азиатской саранчи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
Три сельскохозяйственных района Крыма подверглись нашествию азиатской саранчи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
Появление опасного вредителя заметили еще в мае на территории Красноперекопского района полуострова. Позже были проведены дополнительные обследования Джанкойского, Красногвардейского и других районов.
— Специалисты филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым для выявления личинок азиатской перелетной саранчи были обследовали 1817 гектаров земли государственной собственности в Джанкойском, Советском и Красноперекопском районах. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр, — рассказал министр. — Максимальное количество саранчи, а именно 310 личинок на квадрат, обнаружено на площади 85 гектаров в Советском районе.
В этом районе положение наиболее бедственное — здесь личинки саранчи найдены на всей обследуемой площади в 300 гектаров возле села Присивашное. Государство оказывает сельхозпроизводителям господдержку для борьбы с опасным вредителем в размере не более 400 рублей на один гектар.
Справка «РГ».
Перелетная саранча или азиатская саранча вредит полевым, огородным, садовым, лесным, овощным, бахчевым, ягодным, и различным техническим культурам. Стадная форма мигрирует на расстояние до 300 километров. Ареал охватывает обширные территории Европы, Азии, Африки. На этой территории вид образует семь подвидов. В Крым саранча в основном мигрирует из соседней Херсонской области Украины.