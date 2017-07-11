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18:19 (мск), источник: Ipress.ua

Крупнейший в мире мобильный оператор LycaMobile получил лицензию для работы в Украине

LycaMobile планирует начать работу в Украине через несколько месяцев на базе сети «ТриМоб», сообщает LIGA.net, отмечая также, что 4 июля НКРСИ внесла в телеком-реестр компании «Лайкамобайл Украина», которая будет представлять интересы LycaMobile в Украине.

Источник: Ipress.ua

LycaMobile — крупнейший в Европе виртуальный оператор. Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов, ее оборот за 2015 год — 1,6 млрд евро. Она арендует у мобильных операторов инфраструктуру и продает на ее базе сервисы для конечных клиентов. LycaMobile позиционирует себя как оператор с низкими тарифами.

В «ТриМоб» есть собственная инфраструктура во всех крупных городах, но при этом только 0,5 млн абонентов. Подгрузить сеть можно за счет партнерских договоренностей.

«ТриМоб» построил свою 3G-сеть довольно давно и сейчас практически не инвестирует в расширение территориального присутствия. На сайте оператора указано, что скорость доступа 3G может достигать 7,2 Мбит/сек, что существенно ниже, чем в большой тройки («Киевстар», Vodafone Украины, lifecell). Здесь «ТриМоб» может выручить договор о национальном роуминге с Vodafone Украины, который позволяет предоставлять услуги абонентам, когда они оказываются вне зоны действия сети.

Ранее iPress.ua сообщал, что крупнейший в мире виртуальный оператор мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile готовится к входу на украинский рынок.

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