Чиновники предложили ограничить высотность новостроек на улице Ленинградская в Воронеже
Застройка домами в 17−22 этажа нарушает исторический облик района.
Застройка домами в 17−22 этажа нарушает исторический облик района.
Чиновники предложили отказаться от сверхплотной застройки повышенной этажности на улице Ленинградская. Дома на 17−22 этажа может нарушить исторический облик центра Левобережного района, лишив его индивидуальности, сообщила
Сотрудники УК «Жилпроект» и
Помимо рекомендаций по снижению этажности, чиновники предложили обеспечить жителям нового квартала современный уровень комфорта, а также объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В новом квартале должны появиться пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, подземный паркинг. Застройщик представит доработанную концепцию в конце сентября 2017 года.
Контекст
«Домостроительный комбинат» (ДСК) получил право на развитие застроенной территории в 3,1 га в Левобережном районе Воронежа в январе 2017 года. Мэрия объявила конкурс на развитие квартала в декабре 2016 года. В нем поучаствовали ООО «Энергоавтомат» и ООО «ДСК-1». Последнее предложение по цене составило 2,6 млн рублей (начальная цена — 2,5 млн). Территорию микрорайона № 33, ограниченного улицами Брусилова — Ленинский проспект —
В муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входят 23 застроенные территории общей площадью 202 га. На них расположено 711 многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными.