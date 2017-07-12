Чиновники предложили ограничить высотность новостроек на улице Ленинградская в Воронеже

Чиновники предложили отказаться от сверхплотной застройки повышенной этажности на улице Ленинградская. Дома на 17−22 этажа может нарушить исторический облик центра Левобережного района, лишив его индивидуальности, сообщила пресс-служба управления архитектуры в пятницу, 7 июля. В квартале, ограниченном улицами Брусилова и Ленинградская, могут появиться дома переменной этажности — не выше девяти этажей.

Сотрудники УК «Жилпроект» и компании-застройщика АО «ДСК» представили концепцию развития территории на рабочей встрече, которая прошла под руководством зампредседателя облправительства Виталия Шабалатова. Проект разработали с ориентацией на европейские и московские примеры реновации территории. В обсуждении поучаствовали представители архитектурно-строительных блоков мэрии и Воронежской области, крупные застройщики и эксперты из проектного сообщества. Участники встречи сошлись на том, что концепцию необходимо доработать, изменив подходы к реновации территории. Ограничения по этажности домов на улице Ленинградская — требования Воронежского авиастроительного завода. Однако от застройки квартала домами в 17−22 этажа решили отказаться и из-за того, что она не сочетается с представлением о комфортной городской среде.

Помимо рекомендаций по снижению этажности, чиновники предложили обеспечить жителям нового квартала современный уровень комфорта, а также объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В новом квартале должны появиться пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, подземный паркинг. Застройщик представит доработанную концепцию в конце сентября 2017 года.

Контекст

«Домостроительный комбинат» (ДСК) получил право на развитие застроенной территории в 3,1 га в Левобережном районе Воронежа в январе 2017 года. Мэрия объявила конкурс на развитие квартала в декабре 2016 года. В нем поучаствовали ООО «Энергоавтомат» и ООО «ДСК-1». Последнее предложение по цене составило 2,6 млн рублей (начальная цена — 2,5 млн). Территорию микрорайона № 33, ограниченного улицами Брусилова — Ленинский проспект — Порт-Артурская — переулок Репина застроят до конца 2023 года.