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07:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Чиновники предложили ограничить высотность новостроек на улице Ленинградская в Воронеже

Застройка домами в 17−22 этажа нарушает исторический облик района.

Чиновники предложили отказаться от сверхплотной застройки повышенной этажности на улице Ленинградская. Дома на 17−22 этажа может нарушить исторический облик центра Левобережного района, лишив его индивидуальности, сообщила пресс-служба управления архитектуры в пятницу, 7 июля. В квартале, ограниченном улицами Брусилова и Ленинградская, могут появиться дома переменной этажности — не выше девяти этажей.

Сотрудники УК «Жилпроект» и компании-застройщика АО «ДСК» представили концепцию развития территории на рабочей встрече, которая прошла под руководством зампредседателя облправительства Виталия Шабалатова. Проект разработали с ориентацией на европейские и московские примеры реновации территории. В обсуждении поучаствовали представители архитектурно-строительных блоков мэрии и Воронежской области, крупные застройщики и эксперты из проектного сообщества. Участники встречи сошлись на том, что концепцию необходимо доработать, изменив подходы к реновации территории. Ограничения по этажности домов на улице Ленинградская — требования Воронежского авиастроительного завода. Однако от застройки квартала домами в 17−22 этажа решили отказаться и из-за того, что она не сочетается с представлением о комфортной городской среде.

Помимо рекомендаций по снижению этажности, чиновники предложили обеспечить жителям нового квартала современный уровень комфорта, а также объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В новом квартале должны появиться пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, подземный паркинг. Застройщик представит доработанную концепцию в конце сентября 2017 года.

Контекст

«Домостроительный комбинат» (ДСК) получил право на развитие застроенной территории в 3,1 га в Левобережном районе Воронежа в январе 2017 года. Мэрия объявила конкурс на развитие квартала в декабре 2016 года. В нем поучаствовали ООО «Энергоавтомат» и ООО «ДСК-1». Последнее предложение по цене составило 2,6 млн рублей (начальная цена — 2,5 млн). Территорию микрорайона № 33, ограниченного улицами Брусилова — Ленинский проспект — Порт-Артурская — переулок Репина застроят до конца 2023 года.

В муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входят 23 застроенные территории общей площадью 202 га. На них расположено 711 многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными.

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