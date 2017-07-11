В «ПриватБанке» рассказали о поиске нового главы банка
Государственный «ПриватБанк» рассчитывает сегодня завершить отбор агентства, которое в течение месяца будет подбирать кандидатуры на пост главы банка.
Государственный «ПриватБанк» рассчитывает сегодня завершить отбор агентства, которое в течение месяца будет подбирать кандидатуры на пост главы банка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила корпоративный секретарь банка Виктория Страхова.
Она также прокомментировала сообщения в СМИ о том, что новым руководителем «ПриватБанка» может стать немецкий банкир Райнер
При этом Страхова отметила, что у банка нет предпочтений по национальности, главный критерий — профессионализм.
Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «ПриватБанка» на собрании 20 июля рассмотрит вопрос увольнения главы правления банка Александра Шлапака.
Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление «ПриватБанка» в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность.