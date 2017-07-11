В «ПриватБанке» рассказали о поиске нового главы банка

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила корпоративный секретарь банка Виктория Страхова.

Она также прокомментировала сообщения в СМИ о том, что новым руководителем «ПриватБанка» может стать немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке. По ее словам, поступила рекомендация одной из международных финансовых организаций рассмотреть его в качестве кандидата на участие в конкурсе.

При этом Страхова отметила, что у банка нет предпочтений по национальности, главный критерий — профессионализм.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «ПриватБанка» на собрании 20 июля рассмотрит вопрос увольнения главы правления банка Александра Шлапака.