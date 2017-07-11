В Тирасполе появилась новая служба по решению проблем ЖКХ

«Люди прежде не знали, куда обращаться, а теперь будет работать один телефон, куда можно будет позвонить по всем вопросам ЖКХ: где-то мусор не убран, где-то кто-то не сработал. Вся информация будет стекаться в диспетчерскую», — рассказала старший диспетчер «Спецавтохозяйства» Лариса Кицкан.