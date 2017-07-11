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21:07 (мск), источник: Sputnik.md

В Тирасполе появилась новая служба по решению проблем ЖКХ

ТИРАСПОЛЬ, 11 июл — Ирина Ляхова. В Тирасполе открылась единая городская диспетчерская служба, в которую каждый житель города может обратиться с любыми вопросами по жилищно-коммунальному хозяйству. Новая служба функционирует на базе городского «Спецавтохозяйства».

Источник: Sputnik.md

«Люди прежде не знали, куда обращаться, а теперь будет работать один телефон, куда можно будет позвонить по всем вопросам ЖКХ: где-то мусор не убран, где-то кто-то не сработал. Вся информация будет стекаться в диспетчерскую», — рассказала старший диспетчер «Спецавтохозяйства» Лариса Кицкан.

Обратиться по всем интересующим коммунальным вопросам горожане смогут по номеру: 0 (533) 95−555.

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