В Тирасполе появилась новая служба по решению проблем ЖКХ
ТИРАСПОЛЬ, 11 июл — Ирина Ляхова. В Тирасполе открылась единая городская диспетчерская служба, в которую каждый житель города может обратиться с любыми вопросами по
ТИРАСПОЛЬ, 11 июл — Ирина Ляхова. В Тирасполе открылась единая городская диспетчерская служба, в которую каждый житель города может обратиться с любыми вопросами по
«Люди прежде не знали, куда обращаться, а теперь будет работать один телефон, куда можно будет позвонить по всем вопросам ЖКХ:
Обратиться по всем интересующим коммунальным вопросам горожане смогут по номеру: 0 (533) 95−555.