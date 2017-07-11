Бахарев предлагает сократить период внедрения курортного сбора

Источник: РИА "Новости"

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный Правительством РФ. Документ предусматривает проведение в 2018—2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры. Во втором чтении проект закона Госдума планирует рассмотреть осенью.

«Мы концептуально поддерживаем введение курортного сбора в качестве эксперимента (подчеркну!) на территории некоторых субъектов Российской Федерации именно как финансового инструмента для развития курортной инфраструктуры. Но в то же время мы считаем, что законопроект в той редакции, в которой он был принят в первом чтении Государственной Думой, не учитывает некоторых важных аспектов, связанных с введением курортного сбора, администрирования его и, самое главное, механизма финансирования развития курортной инфраструктуры (а это есть главная цель принятия этого законопроекта и введения курортного сбора)», — уточнил Бахарев.

Так, по словам депутата, он предлагает сократить период проведения эксперимента с 5 до 2−3 лет. «Потому что я считаю, что этот период является более оптимальным с точки зрения определения результатов эксперимента. Я думаю, что за два, и уж во всяком случае за три года, точно можно будет сказать, насколько удачным этот эксперимент является», — пояснил он.

Кроме того, Бахарев предлагает не устанавливать в законе фиксированный размер курортного сбора для всех субъектов РФ.

«Я считаю, что в этом отношении закон должен быть рамочным, он должен просто поставить верхнюю планку, выше которой субъекты не имеют право взимать курортный сбор. А вот нижняя планка не может быть установлена этим законом — безусловно, все это должно быть отражено в законах субъектов федерации, все регионы сами должны определять, как именно они будут взимать курортный сбор, в каком размере. Я предлагаю своей поправкой предусмотреть возможность установления курортного сбора в форме фиксированного единовременного платежа за весь период пребывания туристов в объекте размещения. Не посуточно взимать, по 100, 50 или 30 рублей в сутки, а, допустим, установить единовременный платеж: условно говоря, 500 рублей за весь период пребывания», — рассказал депутат.

Вместе с тем он считает, что крымские парламентарии и представители министерства курортов и туризма РК должны выработать консолидированную позицию законодательного и исполнительного органов власти Крыма по поводу размера сбора, что в свою очередь должно быть отражено в соответствующем законе Республики.

Также Бахарев считает ошибочной присутствующую в законопроекте позицию, что курортный сбор выплачивается плательщиком по истечении срока пребывания в объекте размещения. «Я подготовил соответствующую поправку, в соответствии с которой законом субъекта РФ может быть установлен другой период уплаты курортного сбора — скажем, при поселении в объект размещения, а не по истечении срока пребывания», — отметил он.

Кроме того, Бахарев предлагает территориями эксперимента сделать не муниципальные образования, а всю территорию конкретного субъекта федерации.

«У нас есть определенная группа отдыхающих, которые приезжают не в Ялту или в Евпаторию, а в Симферополь, селятся в объектах размещения на его территории, и уже оттуда совершают какие-то ежедневные поездки в разные курортные регионы — скажем, в ту же Евпаторию, Николаевку или Алушту. И при этом пользуются всей курортной инфраструктурой: пляжами, парками, набережными, спортивными площадками наряду с отдыхающими, которые постоянно живут в этих курортных регионах. Для них устанавливаются, получается, неодинаковые условия в действующей редакции закона: те, кто будут жить непосредственно в гостиницах в Николаевке или в Алуште, будут платить курортный сбор, а те, кто будет жить в Симферополе, не будут его платить, потому что формально Симферополь как муниципальное образование не относится к курортным регионам. Это, с моей точки зрения, неправильно», — подчеркнул парламентарий.