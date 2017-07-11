В Кишиневе снизились цены на квартиры

В обнародованном ими отчете за второй квартал 2017 г. указано, что в среднем цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 1,85% — с 599 до 588 евро, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенно уменьшилась цена в секторе Чеканы — с 546 до 527 евро за кв. м. Меньше всего подешевели квартиры, расположенные в центре — с 747 до 741.