В Кишиневе снизились цены на квартиры
В Кишиневе снизились цены на квартиры вторичного рынка, отмечают специалисты агентства недвижимости и экспертизы Euroimobil.
В Кишиневе снизились цены на квартиры вторичного рынка, отмечают специалисты агентства недвижимости и экспертизы Euroimobil.
В обнародованном ими отчете за второй квартал 2017 г. указано, что в среднем цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 1,85% — с 599 до 588 евро, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенно уменьшилась цена в секторе Чеканы — с 546 до 527 евро за кв. м. Меньше всего подешевели квартиры, расположенные в центре — с 747 до 741.
Самое дешевое жилье можно купить на Старой Почте (504 евро) и Телецентре (558 евро). Что касается первичного рынка жилья, то здесь ситуация не изменилась. Наиболее дорогие квартиры в центре — 806 евро за кв. м. Далее следуют секторы Рышкановка — 560 евро, Ботаника — 545 и Буюканы — 505. Самые низкие цены в новостроях в секторах Чеканы и Старая Почта — 462 и 460 евро, соответственно. В пригородах за 1 кв. м в новострое придется заплатить не менее 351 евро.