В Нацбанке рассказали, как БТА погашал долг перед Казкомом

«Первый- капитализация Фонда проблемных кредитов Правительством РК, так как фонд сейчас не является дочерней организацией Нацбанка. Первая докапитализация была проведена на сумму, необходимую для погашения. Таким образом, Фонд перед работой с БТА пополнился из двух источников: госбюджет и те средства, которые были в Фонде проблемных кредитов, пока он являлся частью Нацбанка. В дальнейшем, исходя из рамочного соглашения было определено, что на сумму не более 2, 4 трлн тенге будут погашены обязательства БТА банка перед Казкомом. Это произошло за счет того, что Фонд проблемных кредитов заключил договор купли-продажи активов БТА банка. Сюда вошли активы, которые достались Казкому от БТА, а также часть собственного портфеля БТА банка, сделок, которые произошли до 2012 года. После того, как эти активы были выкуплены, БТА банк получил средства, не более 2, 4 трлн тенге. В тот момент долг БТА как раз составлял ту сумму с учетом курса, который сложился по состоянию на момент совершения сделки. Сумма была погашена БТА Казкому, и Казком признал обязательства исполненными, эти деньги пошли на покупку государственных ценных бумаг, на погашение займов на сумму 625 млрд тенге. Эта сумма займов, которая сформировалась за период состояния подготовки сделки. Возврат оставшихся государственных средств произойдет через продажу выкупленных активов- земельных участков, недвижимости и прав требования. Оставшиеся в Казкоме средства — это ликвидность банка, которая закрывает риски, связанные с этим портфелем, то есть Казком к моменту приобретения акций был полностью готов. Весь вложенный капитал направлен на развитие и поддержание банка. Необходимо было решить старые проблемы, чтобы не тянули назад институт», — сказал Олег Смоляков.