В Нацбанке рассказали, как БТА погашал долг перед Казкомом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил подробности погашения БТА банком задолженности перед Казкомом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил подробности погашения БТА банком задолженности перед Казкомом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, схема предполагала 3 этапа.
«Первый- капитализация Фонда проблемных кредитов Правительством РК, так как фонд сейчас не является дочерней организацией Нацбанка. Первая докапитализация была проведена на сумму, необходимую для погашения. Таким образом, Фонд перед работой с БТА пополнился из двух источников: госбюджет и те средства, которые были в Фонде проблемных кредитов, пока он являлся частью Нацбанка. В дальнейшем, исходя из рамочного соглашения было определено, что на сумму не более 2, 4 трлн тенге будут погашены обязательства БТА банка перед Казкомом. Это произошло за счет того, что Фонд проблемных кредитов заключил договор
Отметим, что Нацбанк объявил о запуске программы по повышению финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана. За счет бюджета Нацбанка через дочернюю организацию Нацбанка по желанию руководства банков второго уровня будут выделяться финансовые средства на условиях платности, срочности и возвратности вложенных государственных средств.
Критерием для банков, желающих стать участниками программы, является наличие собственного капитала не менее 45 млрд тенге и солидарное участие акционеров. Также Нацбанк не будет повышать устойчивость дочерних банков иностранных банков.
Ожидаемые результаты — обеспечение финансовой стабильности, увеличение кредитования экономики на сумму не менее 300 млрд тенге ежегодно, обеспечение финансовой стабильности за счет увеличения капитализации банковского сектора.