Новые правила застройки в Воронежской области утвердят в середине июля 2017 года
Новый проект региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области (РНГП) представят для утверждения в середине июля 2017 года.
Новый проект региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области (РНГП) представят для утверждения в середине июля 2017 года.
При доработке документа, размещенного в интернете 2 мая 2017 года, разработчики учли предложения от Союза строителей, сообщила
Совет НП «Союз строителей Воронежской области» организовал совещание по обсуждению проектов внесения изменений в РНГП и Правила землепользования и застройки города (ПЗЗ) 6 июля. В рабочей встрече поучаствовала руководитель облуправления архитектуры и градостроительства Марина Ракова. Чиновники обсудили нормативные параметры застройки жилых зон: допустимую этажность, высотность, интенсивность застройки, минимальные размеры земельных участков, отступов зданий, строений, сооружений от границ таких участков. На встрече также подняли вопросы правил расчета и размещения автостоянок для населения, норм озеленения и благоустройства участков и кварталов жилой застройки.
Изменения, внесенные в РНГП, коснулись установления показателей интенсивности использования территорий и расчета парковочных мест. В отношении ПЗЗ представители строительного сообщества предложили уточнить минимальные размеры земельных участков многоэтажных жилых домов и отступов зданий от границ таких участков. Мэрия примет решение о целесообразности изменения указанных параметров, когда Союз строителей предоставит разработчикам обоснование данных предложений.