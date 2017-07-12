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08:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Новые правила застройки в Воронежской области утвердят в середине июля 2017 года

Новый проект региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области (РНГП) представят для утверждения в середине июля 2017 года.

При доработке документа, размещенного в интернете 2 мая 2017 года, разработчики учли предложения от Союза строителей, сообщила пресс-служба облуправления архитектуры и градостроительства Воронежской области в понедельник, 10 июля.

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» организовал совещание по обсуждению проектов внесения изменений в РНГП и Правила землепользования и застройки города (ПЗЗ) 6 июля. В рабочей встрече поучаствовала руководитель облуправления архитектуры и градостроительства Марина Ракова. Чиновники обсудили нормативные параметры застройки жилых зон: допустимую этажность, высотность, интенсивность застройки, минимальные размеры земельных участков, отступов зданий, строений, сооружений от границ таких участков. На встрече также подняли вопросы правил расчета и размещения автостоянок для населения, норм озеленения и благоустройства участков и кварталов жилой застройки.

Изменения, внесенные в РНГП, коснулись установления показателей интенсивности использования территорий и расчета парковочных мест. В отношении ПЗЗ представители строительного сообщества предложили уточнить минимальные размеры земельных участков многоэтажных жилых домов и отступов зданий от границ таких участков. Мэрия примет решение о целесообразности изменения указанных параметров, когда Союз строителей предоставит разработчикам обоснование данных предложений.

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