Новые правила застройки в Воронежской области утвердят в середине июля 2017 года

При доработке документа, размещенного в интернете 2 мая 2017 года, разработчики учли предложения от Союза строителей, сообщила пресс-служба облуправления архитектуры и градостроительства Воронежской области в понедельник, 10 июля.

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» организовал совещание по обсуждению проектов внесения изменений в РНГП и Правила землепользования и застройки города (ПЗЗ) 6 июля. В рабочей встрече поучаствовала руководитель облуправления архитектуры и градостроительства Марина Ракова. Чиновники обсудили нормативные параметры застройки жилых зон: допустимую этажность, высотность, интенсивность застройки, минимальные размеры земельных участков, отступов зданий, строений, сооружений от границ таких участков. На встрече также подняли вопросы правил расчета и размещения автостоянок для населения, норм озеленения и благоустройства участков и кварталов жилой застройки.