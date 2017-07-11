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21:41 (мск), источник: Интерфакс

В «Лаборатории Касперского» опровергли сотрудничество с ФСБ в разработке защиты от DDoS-атак

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — «Лаборатория Касперского» опровергла информацию СМИ о запросе ФСБ на разработку совместного проекта по борьбе с DDoS-атаками в 2000-х годах.

Источник: AP 2017

«К нам никогда не поступал официальный запрос от ФСБ или других правительственных органов России с предложением создать или принять участие в проекте по защите от DDoS-атак», — сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе компании.

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«Российский орган по борьбе с киберпреступлениями сообщил компании, что, по их мнению, DDoS-атаки представляют собой серьёзную, активно развивающуюся угрозу. И поскольку на рынке существовала потребность в защите от DDoS, “Лаборатория Касперского” инвестировала в разработку соответствующего решения», — отмечается в сообщении.

В тексте говорится, что в 2005—2010 гг. риск DDoS-атак был очень высок, а доступные в то время решения не могли в полной мере нивелировать эту угрозу. «Лаборатория Касперского» тогда работала над тем, чтобы предложить рынку анти-DDoS продукт, и опрашивала клиентов и партнеров об этом новом типе решения.

«Упоминаемые активные контрмеры подразумевают под собой те меры, которые необходимо предпринять для надёжной защиты от DDoS-атак. Например, использовать аналитическую систему DDoS Intelligence, которая позволяет узнавать о возникающих атаках посредством мониторинга активности DDoS-ботов и при выявлении угрозы своевременно оповещать клиентов и активировать защитные ресурсы», — говорится в сообщении.

У «Лаборатории Касперского» нет и не было неэтичных связей или политических предпочтений ни одному правительству, включая российское, отметили в компании.

«Лаборатория Касперского» сотрудничает с правоохранительными органами в разных странах мира, включая Россию, в сфере борьбы с киберугрозами — в частности, компания проводит техническую экспертизу и анализ вредоносного ПО при расследовании киберинцидентов. Участвуя в официальных расследованиях киберпреступлений в России, мы в соответствии с российским законодательством проводим только техническую экспертизу, — сообщили в пресс-службе.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо Евгения Касперского, датированное 2009 годом, сообщило, что он разрабатывал совместный с ФСБ проект по защите от DDoS-атак, а также в режиме реального времени передавал ФСБ информацию о местонахождении хакеров и отправлял по этим адресам своих специалистов, которые участвовали в рейдах наряду с силовиками.

По данным Bloomberg, руководителем проекта выступал главный юрисконсульт «Лаборатории Касперского» Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Кроме того, по информации Bloomberg на рейды вместе с сотрудниками российских спецслужб выезжал, в том числе, Руслан Стоянов, менеджер «Лаборатории Касперского», проходящий по делу о госизмене работников ФСБ в пользу США. Стоянова и других фигурантов дела также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов.

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