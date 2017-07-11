В «Лаборатории Касперского» опровергли сотрудничество с ФСБ в разработке защиты от DDoS-атак
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — «Лаборатория Касперского» опровергла информацию СМИ о запросе ФСБ на разработку совместного проекта по борьбе с
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — «Лаборатория Касперского» опровергла информацию СМИ о запросе ФСБ на разработку совместного проекта по борьбе с
«К нам никогда не поступал официальный запрос от ФСБ или других правительственных органов России с предложением создать или принять участие в проекте по защите от DDoS-атак», — сообщили «Интерфаксу» во вторник в
«Российский орган по борьбе с киберпреступлениями сообщил компании, что, по их мнению,
В тексте говорится, что в 2005—2010 гг. риск
«Упоминаемые активные контрмеры подразумевают под собой те меры, которые необходимо предпринять для надёжной защиты от
«Лаборатория Касперского» сотрудничает с правоохранительными органами в разных странах мира, включая Россию, в сфере борьбы с киберугрозами — в частности, компания проводит техническую экспертизу и анализ вредоносного ПО при расследовании киберинцидентов. Участвуя в официальных расследованиях киберпреступлений в России, мы в соответствии с российским законодательством проводим только техническую экспертизу, — сообщили в
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо Евгения Касперского, датированное 2009 годом, сообщило, что он разрабатывал совместный с ФСБ проект по защите от
По данным Bloomberg, руководителем проекта выступал главный юрисконсульт «Лаборатории Касперского» Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Кроме того, по информации Bloomberg на рейды вместе с сотрудниками российских спецслужб выезжал, в том числе, Руслан Стоянов, менеджер «Лаборатории Касперского», проходящий по делу о госизмене работников ФСБ в пользу США. Стоянова и других фигурантов дела также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов.