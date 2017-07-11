В «Днеправиа» прокомментировали возможную остановку работы
Один из крупнейших авиаперевозчиков Украины компания Днеправиа испытывает финансовые трудности, но об остановке работы речь не идет.
Один из крупнейших авиаперевозчиков Украины компания Днеправиа испытывает финансовые трудности, но об остановке работы речь не идет.
Об этом LIGA.net сказал глава правления Днеправиа Олег Новиков.
Комментируя заявление министра инфраструктуры Владимира Емельяна о том, что авиакомпания уже в сентябре может приостановить работу, Новиков сказал, что проблемы есть, но останавливать работу компания пока не собирается.
«У нас начались проблемы после решения суда и заявления генпрокурора о возможной национализации компании. После этого все наши партнеры стали требовать предоплату, кредиторы отказались нас поддержать … Ситуация тяжелая, но об остановке работы Днеправиа речь пока не идет», — сказал Новиков.
Ранее сегодня глава Мининфраструктуры сказал, что Днеправиа скоро может остановить работу.
Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что решением суда 94,5% акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» обязано списать в пользу государства.