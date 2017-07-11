В «Днеправиа» прокомментировали возможную остановку работы

Источник: Ipress.ua

Об этом LIGA.net сказал глава правления Днеправиа Олег Новиков.

Комментируя заявление министра инфраструктуры Владимира Емельяна о том, что авиакомпания уже в сентябре может приостановить работу, Новиков сказал, что проблемы есть, но останавливать работу компания пока не собирается.

«У нас начались проблемы после решения суда и заявления генпрокурора о возможной национализации компании. После этого все наши партнеры стали требовать предоплату, кредиторы отказались нас поддержать … Ситуация тяжелая, но об остановке работы Днеправиа речь пока не идет», — сказал Новиков.

Ранее сегодня глава Мининфраструктуры сказал, что Днеправиа скоро может остановить работу.