Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Кофе продлевает жизнь
В соцсетях раскритиковали 3-летнюю дочку Тимати
В России массово закрываются агентства недвижимости
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхС развитием технологий проблема переработки мусора должна становиться всё менее актуальной. Научные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с «пьяным мальчиком»
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
8Зомби Большой двадцатки
22:19 (мск), источник: Ipress.ua

В «Днеправиа» прокомментировали возможную остановку работы

Один из крупнейших авиаперевозчиков Украины компания Днеправиа испытывает финансовые трудности, но об остановке работы речь не идет.

Источник: Ipress.ua

Об этом LIGA.net сказал глава правления Днеправиа Олег Новиков.

Комментируя заявление министра инфраструктуры Владимира Емельяна о том, что авиакомпания уже в сентябре может приостановить работу, Новиков сказал, что проблемы есть, но останавливать работу компания пока не собирается.

«У нас начались проблемы после решения суда и заявления генпрокурора о возможной национализации компании. После этого все наши партнеры стали требовать предоплату, кредиторы отказались нас поддержать … Ситуация тяжелая, но об остановке работы Днеправиа речь пока не идет», — сказал Новиков.

Ранее сегодня глава Мининфраструктуры сказал, что Днеправиа скоро может остановить работу.

Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что решением суда 94,5% акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» обязано списать в пользу государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На выезде из Киева произошло вооруженное ограбление, у раненого водителя украли 2,5 млн грн
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Лавров пригрозил зеркальными мерами на арест собственности РФ
Отток капитала из России вырос на 70 процентов
Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля
Сын Трампа рассказал, как его заманили на встречу с юристом
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
«Скалу» Джонсона выдвинули в президенты США
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь