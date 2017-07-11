Указ о помощи молодым семьям на жилье утратит силу 6 августа

Источник: Sputnik.by

Новый указ президента № 240 об адресных жилищных субсидиях был подписан на прошлой неделе. В силу он вступит 6 августа. С этой же даты прекращает свое действие указ № 585, который оговаривал условия получения господдержки молодым и многодетным семьям.

«Указ прекращает свое действие 6 августа, и те, кто прошел решение горисполкома, будут получать субсидии. Те, кто не прошел, получать не будут», — заявил Горваль в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее по указу № 585 молодые и многодетные семьи, стоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, могли рассчитывать на дотации от государства при строительстве жилья в кредит, который брали в коммерческом банке. При этом субсидия выплачивалась только при условии, что дом сдан в эксплуатацию.

Ранее белорусские СМИ отмечали, что многие молодые и многодетные семьи обращались за разъяснениями в органы госуправления. Они пытались выяснить, могут ли они рассчитывать на помощь государства, чтобы принять решение об обращении в банк за кредитом. Теперь те семьи, которые под господдержку не попадают, но уже взяли кредит на жилье, будут выплачивать его самостоятельно. Это вызвало критику в обществе.