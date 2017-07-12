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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске упали темпы и объёмы строительства жилых домов

Цена на квадратные метры продолжает расти.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице темпы и объёмы строительства снизились на 20 процентов. Хабаровчане предпочитают покупать квадратные метры на вторичном рынке. Если выбор всё-таки пал на новостройку, то это, как правило, жильё эконом-класса: смарт-квартиры и квартиры-студии. Именно на них делают ставки муниципальные и частные застройщики.

В общей сложности в 2017 году, несмотря на нестабильную обстановку на строительном рынке, в краевой столице строители планируют сдать в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья, 20 процентов из которых возведут муниципальные застройщики.

«В прошлом году в нашем городе в строй было введено немногим более 220 тысяч квадратных метров жилья — это несколько меньше, чем планировалось: выполнение годового плана весьма осложнили дома, возведённые компанией “Дальспецстрой”. Из семи жилых домов, которые она должна была сдать в эксплуатацию, процедуру ввода тогда прошли только два. На сегодняшний день несданными остались четыре дома в Волочаевском городке. Их общая площадь — около 3,6 тысячи квадратных метров. Теперь ими занимается правопреемник ликвидированного “Дальспецстроя” — федеральное государственное унитарное предприятие “Главное военно-строительное управление № 6”. По информации, полученной нами от министерства обороны, эти дома будут введены в строй в нынешнем августе. Так что надеемся наверстать упущенное в реализации прошлогоднего плана в году текущем», — рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав Тюгун.

Под вопросом остаётся судьба 13 многоэтажек, которые должны были сдать в 2017 году. Теперь сроки их ввода сместили на 2018−2019 годы. Не исключено, что эти высотки превратятся в долгострой.

«Сейчас, несмотря на тяжёлые экономические условия, только муниципальными застройщиками возводятся шесть отличных домов общей площадью 55,4 тысячи квадратных метров. Они расположены в жилом комплексе «Восточный», на улицах Суворова, Пионерской, Алексеевской и Совхозной. Половину из этих высоток строит ООО «Фонд жилищного строительства», — отметил Вячеслав Тюгун.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, муниципальный застройщик возводит большой девятиэтажный семиподъездный жилой дом на улице Совхозной в районе Ореховой сопки — первый в жилом комплексе «Берёзки». Он рассчитан на 283 квартиры, большинство из которых хабаровчане уже выкупили по федеральной программе «Жильё для российской семьи». Непроданными остались 70 квартир, не вошедших в данный проект. Фундамент второго дома этого микрорайона заложат в этом году.

«Ещё на улице Пионерской строим две высотки на 19 и 25 этажей. В общей сложности в них к концу текущего года смогут справить новоселье 308 семей. Здесь же в августе этого года планируем начать строительство третьего высотного дома», — сообщили директор «Фонда жилищного строительства» Алексей Савин.

По его словам, можно было бы построить и больше, но дольщики не спешат вкладывать деньги в возведение жилья. По данным аналитиков, стоимость квадратных метров продолжает расти. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 2,5−3 процента, и теперь средняя цена составляет от 50 до 80 тысяч рублей. Подъём расценок обусловлен постоянным удорожанием строительных материалов, повышением тарифов и стоимости подключения новых объектов к коммуникациям и общегородским сетям, а также возросшей конкуренцией между застройщиками.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что по уровню ввода жилья в эксплуатацию дальневосточная столица опережает прошлогодние показатели, однако ситуация может измениться — уже сейчас в городе не востребованы около двух тысяч сданных квартир. Жители краевой столицы продолжают отказываться от элитных квадратных метров.

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