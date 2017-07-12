В Хабаровске упали темпы и объёмы строительства жилых домов
Цена на квадратные метры продолжает расти.
Цена на квадратные метры продолжает расти.
В дальневосточной столице темпы и объёмы строительства снизились на 20 процентов. Хабаровчане предпочитают покупать квадратные метры на вторичном рынке. Если выбор
В общей сложности в 2017 году, несмотря на нестабильную обстановку на строительном рынке, в краевой столице строители планируют сдать в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья, 20 процентов из которых возведут муниципальные застройщики.
«В прошлом году в нашем городе в строй было введено немногим более 220 тысяч квадратных метров жилья — это несколько меньше, чем планировалось: выполнение годового плана весьма осложнили дома, возведённые компанией “Дальспецстрой”. Из семи жилых домов, которые она должна была сдать в эксплуатацию, процедуру ввода тогда прошли только два. На сегодняшний день несданными остались четыре дома в Волочаевском городке. Их общая площадь — около 3,6 тысячи квадратных метров. Теперь ими занимается правопреемник ликвидированного “Дальспецстроя” — федеральное государственное унитарное предприятие “Главное
Под вопросом остаётся судьба 13 многоэтажек, которые должны были сдать в 2017 году. Теперь сроки их ввода сместили на 2018−2019 годы. Не исключено, что эти высотки превратятся в долгострой.
«Сейчас, несмотря на тяжёлые экономические условия, только муниципальными застройщиками возводятся шесть отличных домов общей площадью 55,4 тысячи квадратных метров. Они расположены в жилом комплексе «Восточный», на улицах Суворова, Пионерской, Алексеевской и Совхозной. Половину из этих высоток строит ООО «Фонд жилищного строительства», — отметил Вячеслав Тюгун.
Как сообщает
«Ещё на улице Пионерской строим две высотки на 19 и 25 этажей. В общей сложности в них к концу текущего года смогут справить новоселье 308 семей. Здесь же в августе этого года планируем начать строительство третьего высотного дома», — сообщили директор «Фонда жилищного строительства» Алексей Савин.
По его словам, можно было бы построить и больше, но дольщики не спешат вкладывать деньги в возведение жилья. По данным аналитиков, стоимость квадратных метров продолжает расти. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 2,5−3 процента, и теперь средняя цена составляет от 50 до 80 тысяч рублей. Подъём расценок обусловлен постоянным удорожанием строительных материалов, повышением тарифов и стоимости подключения новых объектов к коммуникациям и общегородским сетям, а также возросшей конкуренцией между застройщиками.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что по уровню ввода жилья в эксплуатацию дальневосточная столица опережает прошлогодние показатели, однако ситуация может измениться — уже сейчас в городе не востребованы около двух тысяч сданных квартир. Жители краевой столицы продолжают отказываться от элитных квадратных метров.