Турпоток из Японии в Приморский край за полгода вырос на 250%
В край по итогам шести месяцев 2017 года въехало 7 тысяч туристов из Страны восходящего солнца.
В край по итогам шести месяцев 2017 года въехало 7 тысяч туристов из Страны восходящего солнца.
Владивосток, 12 июля, PrimaMedia.
Около 280 тысяч путешественников
«Безусловным лидером по количеству посетивших регион туристов традиционно является Китайская Народная Республика. Интерес гостей из Поднебесной продолжает стабильно расти — по итогам первого полугодия турпоток из этой страны превысил 186 тысяч человек, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2016 года», — отметили в департаменте туризма Приморья.
На втором месте по объему турпотока — Республика Корея. С января по июнь количество южных корейцев, побывавших в Приморье, почти достигло 35 тысяч человек. Это на 80% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Третье занимает Япония.
По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, такая яркая динамика на основных стратегически важных для региона рынках — результат целенаправленной работы сразу по нескольким направлениям, основным из которых является продвижение туристских продуктов и ресурсов края на рынках Японии, Южной Кореи и Китая.
«В этом году Приморский край при поддержке федерального центра провел и еще будет проводить ряд мероприятий на основных международных
На сегодняшний день мы совместно с представителями турсообщества региона представили Приморье более чем на 15 профильных мероприятиях.
Кроме того, мы приняли участие в серии организованных Ростуризмом
По его словам, свою роль в росте турпотока сыграла также работа на круизном направлении. С начала сезона лайнеры с тысячами путешественников зашли в регион уже девять раз. До конца сентября край посетят еще пять морских гигантов. Такое количество судозаходов стало рекордным за всю историю развития круизного туризма в Приморье.
Напомним, по итогам прошлого года Приморский край посетили около 570 тысяч иностранных туристов. Регион традиционно является лидером среди дальневосточных субъектов по объему турпотока, забирая более 70% от общего объема.
Отметим, в прошлом году Приморье впервые вошло в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.
Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013−2020 годы». Ее реализация происходит по нескольким направлениям, среди которых: развитие