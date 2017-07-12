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03:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Турпоток из Японии в Приморский край за полгода вырос на 250%

В край по итогам шести месяцев 2017 года въехало 7 тысяч туристов из Страны восходящего солнца.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 июля, PrimaMedia.

Около 280 тысяч путешественников из-за рубежа въехали в Приморский край по итогам шести месяцев 2017 года. При этом самый впечатляющий рост продемонстрировал турпоток из Японии. Из этой страны в Приморье приехало более 7 тысяч гостей. Цифра лишь немного уступает итоговому показателю 2016 года — тогда в крае побывали 8,7 тысяч японских путешественников. По отношению же к периоду первого полугодия минувшего года прирост составил почти 250%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Безусловным лидером по количеству посетивших регион туристов традиционно является Китайская Народная Республика. Интерес гостей из Поднебесной продолжает стабильно расти — по итогам первого полугодия турпоток из этой страны превысил 186 тысяч человек, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2016 года», — отметили в департаменте туризма Приморья.

На втором месте по объему турпотока — Республика Корея. С января по июнь количество южных корейцев, побывавших в Приморье, почти достигло 35 тысяч человек. Это на 80% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Третье занимает Япония.

По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, такая яркая динамика на основных стратегически важных для региона рынках — результат целенаправленной работы сразу по нескольким направлениям, основным из которых является продвижение туристских продуктов и ресурсов края на рынках Японии, Южной Кореи и Китая.

«В этом году Приморский край при поддержке федерального центра провел и еще будет проводить ряд мероприятий на основных международных конгрессно-выставочных площадках, посвященных развитию туристской отрасли.

На сегодняшний день мы совместно с представителями турсообщества региона представили Приморье более чем на 15 профильных мероприятиях.

Кроме того, мы приняли участие в серии организованных Ростуризмом роад-шоу, в ходе которых презентовали туристский потенциал Приморья профессиональным покупателям в Сеуле (Республика Корея), Гонконге (Китай) и Осаке (Япония). Во многом результатом именно этой работы и стало резкое повышение интереса иностранцев к региону, — отметил Константин Шестаков.

По его словам, свою роль в росте турпотока сыграла также работа на круизном направлении. С начала сезона лайнеры с тысячами путешественников зашли в регион уже девять раз. До конца сентября край посетят еще пять морских гигантов. Такое количество судозаходов стало рекордным за всю историю развития круизного туризма в Приморье.

Напомним, по итогам прошлого года Приморский край посетили около 570 тысяч иностранных туристов. Регион традиционно является лидером среди дальневосточных субъектов по объему турпотока, забирая более 70% от общего объема.

Отметим, в прошлом году Приморье впервые вошло в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013−2020 годы». Ее реализация происходит по нескольким направлениям, среди которых: развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края, повышение качества туристских услуг (обучение представителей туристической отрасли английскому языку, повышение сервиса, международные семинары), продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках, а также международные мероприятия, направленные на развитие туризма.

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