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03:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

В центре Иркутска с 13 июля начнется ремонт дорог

Движение ограничивать не будут.

Источник: Агентство «Москва»

С 13 июля ремонт проезжей части в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013−2019 годы» начнется в центре Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра — председателя комитета городского обустройства администрации Елену Федорову.

Уже завтра будут начаты работы по ремонту проезжей части улицы Ленина на участках — от улицы Канадзавы до улицы Карла Маркса и от улицы Дзержинского до улицы Седова.

С 15 июля стартуют ремонтные работы дороги вокруг сквера им. Кирова.

«Движение транспорта будет осуществляться без ограничений, но автовладельцам все-таки рекомендуем планировать маршруты через центр города с учетом этой информации», — пояснила Елена Федорова.

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