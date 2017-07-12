В центре Иркутска с 13 июля начнется ремонт дорог

Источник: Агентство «Москва»

С 13 июля ремонт проезжей части в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013−2019 годы» начнется в центре Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра — председателя комитета городского обустройства администрации Елену Федорову.

Уже завтра будут начаты работы по ремонту проезжей части улицы Ленина на участках — от улицы Канадзавы до улицы Карла Маркса и от улицы Дзержинского до улицы Седова.

С 15 июля стартуют ремонтные работы дороги вокруг сквера им. Кирова.