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04:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпании Nordwind разрешили полеты из Красноярска в Турцию

Рейсы в турецкий город Газипаша разрешены четыре раза в неделю.

Росавиация выдала допуск на дополнительные рейсы из Красноярска на курорты Турции. Об этом говорится в приказе ведомства от 7 июля 2017 года. Допуск получила Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, одна из дочерних структур туроператора «Пегас-Туристик».

Рейсы в турецкий город Газипаша разрешены четыре раза в неделю.

Также сейчас в Турцию из Красноярска летают еще две авиакомпании — Azur Air и Pegas Fly. Общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю. Программа полетов рассчитана по октябрь 2017 года включительно.

Отметим в текущем сезоне власти Турции рассчитывают «отыграть» потери российского турпотока до докризисного уровня и принять в 2017 году 4,5 млн российских туристов. По оценкам российского турбизнеса, которые приводит АТОР — за счет отложенного спроса и крайне низких цен Турция действительно имеет шанс подняться не только до докризисного уровня, но и до выигрышного для направления 2014 года, когда число российских туристов в Турции и составляло 4.5 млн.

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