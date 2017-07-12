Авиакомпании Nordwind разрешили полеты из Красноярска в Турцию

Росавиация выдала допуск на дополнительные рейсы из Красноярска на курорты Турции. Об этом говорится в приказе ведомства от 7 июля 2017 года. Допуск получила Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, одна из дочерних структур туроператора «Пегас-Туристик».

Рейсы в турецкий город Газипаша разрешены четыре раза в неделю.

Также сейчас в Турцию из Красноярска летают еще две авиакомпании — Azur Air и Pegas Fly. Общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю. Программа полетов рассчитана по октябрь 2017 года включительно.