В РЖД мост между Хабаровским краем и Сахалином оценили в 400 миллиардов

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В РЖД назвали предварительную стоимость строительства транспортного перехода с материка на остров Сахалин. По словам первого вице-президента компании Александра Мишарина, на возведение объекта потребуется 400 миллиардов рублей.

«По предварительной оценке это порядка 400 миллиардов рублей. Это 540 километров. Мы сейчас обсуждаем, в том числе, возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса», — приводит слова Александра Мишарина РИА «Новости».

По его словам, оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что согласно нынешнему проекту, железнодорожная переправа появится в самом узком месте Татарского пролива — в проливе Невельского. Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и посёлком Ныш на Сахалине. Сейчас грузы между материком и островом транспортируют по паромной переправе Ванино — Холмск, и этот способ зависит от погодных условий, что создаёт неприятные ситуации в регионах.