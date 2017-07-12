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04:47 (мск), источник: Восток Медиа

В РЖД мост между Хабаровским краем и Сахалином оценили в 400 миллиардов

В такую же сумму выльется и строительство тоннеля между материком и островом.

Источник: Reuters

В РЖД назвали предварительную стоимость строительства транспортного перехода с материка на остров Сахалин. По словам первого вице-президента компании Александра Мишарина, на возведение объекта потребуется 400 миллиардов рублей.

«По предварительной оценке это порядка 400 миллиардов рублей. Это 540 километров. Мы сейчас обсуждаем, в том числе, возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса», — приводит слова Александра Мишарина РИА «Новости».

По его словам, оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что согласно нынешнему проекту, железнодорожная переправа появится в самом узком месте Татарского пролива — в проливе Невельского. Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и посёлком Ныш на Сахалине. Сейчас грузы между материком и островом транспортируют по паромной переправе Ванино — Холмск, и этот способ зависит от погодных условий, что создаёт неприятные ситуации в регионах.

Агентство также сообщало, что вопрос о появлении моста с Сахалином прозвучал в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава страны сообщил, что в правительстве идею обдумывают. Сейчас там прорабатывают идею тоннеля, но окончательное решение пока не принято. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что строительство моста с материка на остров Сахалин даст толчок к развитию трёх районов региона.

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