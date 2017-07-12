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07:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Клиенты двух банков в Новосибирске не могут получить свои деньги

Сегодня клиенты двух крупных банков в Новосибирске «Югра» и «Межтопэнергобанка» — не могут снять деньги с карт, не отдают наличность и в отделениях.

Источник: Вести - Новосибирск

В связи с чем наложен мораторий? И когда вернут средства вкладчикам?

Они смеются и шепчут: «не знает». Но не владеют ситуацией, видимо, и в самом банке.

Всю информацию вывесили на дверь. Для банка «ЮГРА» наступил страховой случай. Мораторий на требования кредиторов. Временная администрация и 2 часа работы в день. Деньги вкладчикам должны вернуть. Но не сегодня.

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