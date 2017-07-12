Клиенты двух банков в Новосибирске не могут получить свои деньги

Источник: Вести - Новосибирск

В связи с чем наложен мораторий? И когда вернут средства вкладчикам?

Они смеются и шепчут: «не знает». Но не владеют ситуацией, видимо, и в самом банке.

Всю информацию вывесили на дверь. Для банка «ЮГРА» наступил страховой случай. Мораторий на требования кредиторов. Временная администрация и 2 часа работы в день. Деньги вкладчикам должны вернуть. Но не сегодня.