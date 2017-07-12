Торги по благоустройству левобережной набережной Енисея не состоялись

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске не состоялся конкурс на право благоустройства центральной набережной Енисея в рамках федерального проекта. На торги заявилась лишь одна фирма с основным видом деятельности «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».

Напомним, в рамках контракта подрядчик должен за 120 дней провести капитальный ремонт и благоустройство центральной набережной Енисея — от железнодорожного моста до Стрелки. Организатором и заказчиком работ является МАУ «Центр спортивных клубов». За основу взят проект ООО «Проектдевелопмент».

Начальная цена контракта — почти 153 млн рублей, из которых 92 млн выделены из федерального бюджета, 52 млн — краевого и около 8,7 млн — городского.

Отметим, торги ранее переносились два раза из-за внесения изменений в документацию. Срок подачи заявок завершился 10 июля. В итоге, желание благоустроить набережную изъявил лишь один участник — ООО НСК, конкурс автоматически был признан несостоявшимся.