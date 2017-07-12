Торги по благоустройству левобережной набережной Енисея не состоялись
На конкурс заявилась лишь одна компания.
На конкурс заявилась лишь одна компания.
В Красноярске не состоялся конкурс на право благоустройства центральной набережной Енисея в рамках федерального проекта. На торги заявилась лишь одна фирма с основным видом деятельности «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».
Напомним, в рамках контракта подрядчик должен за 120 дней провести капитальный ремонт и благоустройство центральной набережной Енисея — от железнодорожного моста до Стрелки. Организатором и заказчиком работ является МАУ «Центр спортивных клубов». За основу взят проект ООО «Проектдевелопмент».
Начальная цена контракта — почти 153 млн рублей, из которых 92 млн выделены из федерального бюджета, 52 млн — краевого и около 8,7 млн — городского.
Отметим, торги ранее переносились два раза
Согласно проекту прибрежную территорию разделят на зоны — «тихого отдыха», детскую, спортивную, пляжную. Будут оборудованы места для кормления уток, устроен лифт в районе ул. Перенсона и общественные туалеты, беговая и велосипедная дорожки и прочее.