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07:54 (мск), источник: VN.ru

Выплаты вкладчикам «Югры» обещают начать 24 июля

Новосибирские вкладчики выстраиваются в очереди у закрытых дверей банка «Югра». Банкоматы кредитного учреждения больше не обналичивают деньги, а по телефону горячей линии невозможно дозвониться.

У Банка России возникли серьезные вопросы к публичному акционерному обществу «Югра», касающиеся его финансовой состоятельности.

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Сейчас в кредитном учреждении введена временная администрация на 6 месяцев. Началась процедура финансового оздоровления. Как сообщает газета «Коммерсант», объем вкладов физлиц в 2017 году у «Югры» составил 180 миллиардов рублей. Если санация не спасет, Центробанк отзовет лицензию. В таком случае это будет самая крупная выплата компенсаций населению в истории Агентства по страхованию вкладов. Гарантированная сумма возврата денежных средств сегодня составляет не больше миллиона 400 тысяч рублей в совокупности. Тем временем на дверях новосибирских офисов «Югры» уже появилась информация, что выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года.

— Я не первый год храню там свои сбережения, сомнений не было никаких в надежности банка, а вчера узнал, что что-то случилось, — рассказывает клиента банка Юрий, — конечно, переживаю. Мне надо эти деньги снять в своих целях, и тут так совпало, что у банка возникли трудности.

— Ни один телефон банка не отвечает, — говорит клиент банка Наталья, — сказано только, что заявление можно написать. У меня лично в последнее время сомнения были, потому что у банка повысился процент.

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