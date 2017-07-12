Выплаты вкладчикам «Югры» обещают начать 24 июля

У Банка России возникли серьезные вопросы к публичному акционерному обществу «Югра», касающиеся его финансовой состоятельности.

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Сейчас в кредитном учреждении введена временная администрация на 6 месяцев. Началась процедура финансового оздоровления. Как сообщает газета «Коммерсант», объем вкладов физлиц в 2017 году у «Югры» составил 180 миллиардов рублей. Если санация не спасет, Центробанк отзовет лицензию. В таком случае это будет самая крупная выплата компенсаций населению в истории Агентства по страхованию вкладов. Гарантированная сумма возврата денежных средств сегодня составляет не больше миллиона 400 тысяч рублей в совокупности. Тем временем на дверях новосибирских офисов «Югры» уже появилась информация, что выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года.

— Я не первый год храню там свои сбережения, сомнений не было никаких в надежности банка, а вчера узнал, что что-то случилось, — рассказывает клиента банка Юрий, — конечно, переживаю. Мне надо эти деньги снять в своих целях, и тут так совпало, что у банка возникли трудности.