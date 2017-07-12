Опасные яйца прибыли на Колыму из Иркутска
Партия яиц с истекшим сроком годности была обнаружена на пункте пропуска Магаданского Морского порта.
Партия яиц с истекшим сроком годности была обнаружена на пункте пропуска Магаданского Морского порта.
Сотрудники отдела ветеринарного надзора обнаружили яйцо с истекшим сроком годности, сообщили ИАIrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.
При проведении документарного контроля в транспортном ветеринарном пункте пропуска Морского порта выявлено 30 коробок куриных яиц, произведенных в Иркутской области и завезенных на Колыму с истекшим сроком годности.
Вся партия (10,8 тысяч штук) была изъята из оборота в полном объеме и направлена на уничтожение.