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06:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Опасные яйца прибыли на Колыму из Иркутска

Партия яиц с истекшим сроком годности была обнаружена на пункте пропуска Магаданского Морского порта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники отдела ветеринарного надзора обнаружили яйцо с истекшим сроком годности, сообщили ИАIrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.

При проведении документарного контроля в транспортном ветеринарном пункте пропуска Морского порта выявлено 30 коробок куриных яиц, произведенных в Иркутской области и завезенных на Колыму с истекшим сроком годности.

Вся партия (10,8 тысяч штук) была изъята из оборота в полном объеме и направлена на уничтожение.

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