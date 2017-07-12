Опасные яйца прибыли на Колыму из Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники отдела ветеринарного надзора обнаружили яйцо с истекшим сроком годности, сообщили ИАIrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.

При проведении документарного контроля в транспортном ветеринарном пункте пропуска Морского порта выявлено 30 коробок куриных яиц, произведенных в Иркутской области и завезенных на Колыму с истекшим сроком годности.