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09:03 (мск), источник: Известия

Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 трлн рублей

Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России в 10 трлн руб. ежегодно.

Источник: Reuters

Налоги с этих средств либо не уплачиваются совсем, либо уплачиваются частично. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 -2020 годы», подготовленного Минфином.

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Из-за этого в министерстве считают, что при расширении возможностей налогового администрирования есть риск того, что экономика начнет сталкиваться с проблемой субоптимальности структуры налоговой нагрузки.

При этом переход из серой в белую зону таке может оказаться болезненным из-за повышенной нагрузки прямых налогов на труд.

«Поэтому целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления — изменить структуру налоговой нагрузки снизив ставки прямых налогов на труд и повысив ставки косвенных налогов», — сказано в документе.

Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов — это может существенно облегчить жизнь бизнесу.

Комментарии
2
М М
При отсутствии возможности создать рабочие места для значительного большинства трудоспособного населения нет смысла пытаться перевести серую зону в белую.
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александр будников
Уже оскомину наели на эту тему, неужели не доходит, что обнал стоит +, - 10%, и от этого надо плясать. Значит кому-то выгодней обналичивать нежели собирать налоги...
И так вся экономика, в чьих угодно интересах, только не в интересах гос-ва и основной массы населения....
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