Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 трлн рублей
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России в 10 трлн руб. ежегодно.
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России в 10 трлн руб. ежегодно.
Налоги с этих средств либо не уплачиваются совсем, либо уплачиваются частично. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и
При этом переход из серой в белую зону таке может оказаться болезненным
«Поэтому целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления — изменить структуру налоговой нагрузки снизив ставки прямых налогов на труд и повысив ставки косвенных налогов», — сказано в документе.
Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов — это может существенно облегчить жизнь бизнесу.
И так вся экономика, в чьих угодно интересах, только не в интересах гос-ва и основной массы населения....