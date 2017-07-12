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08:03 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе из-за подрезки деревьев несколько домов на день оставят без света

В Ленинском районе Уфы несколько домов останутся без света, сообщает мэрия.

Так, сегодня, с 9:00 до 18:00 электроэнергию отключат в Ветошникова, по улице Вешняковская, 1−43, 55, 72−78, 2а, 2−78. Причиной указывается подрезка деревьев.

Также, с 12:00 до 18:00 свет отключат в микрорайоне Затон, по улице Пожарского 306−320, 217−279, 273а, 275/1, и по улице Судоремонтная 2 г, б, 2−10, 1б, в, г, 3−7. Причина — ремонт электрооборудования.

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