Проблема на 500 миллиардов: Нацбанк назвал банки, которым даст денег

Источник: Sputniknews.kz

Беспокойство у регулятора вызывает чрезмерный размер неработающих займов, резко возросший на фоне кризиса в экономике, корректировкой курса тенге и ухудшения платежеспособности заемщиков.

«По нашим оценкам, размер неработающих займов в казахстанских банках может составлять более четверти от суммы портфеля. В отдельных банках доля займов с нетвердыми залогами превышает 80% от их ссудного портфеля, — говорит Кизатов. — Это сдерживает кредитную активность банков и мы хотим эти проблемы решить сейчас в моменте для того чтобы развязать руки банкам, чтобы они могли уже дальше более качественно расти, развиваться и кредитовать экономику».

В общем, финансовые чиновники решили заняться спасением крупных банков. Ради этой цели из собственного бюджета регулятор выделил 500 миллиардов тенге.

Непростое решение

Решение выделить полтриллиона на спасение отечественных банков было не простым. Как отметил директор департамента надзора за банками Нацбанка Олжас Кизатов, регулятор долго и внимательно следил за тем, что происходит в других странах и, в конце концов, заимствовал необходимый опыт.

«Центральные банки развитых стран оказывают поддержку банкам. Практически во многих странах поддержка оказывается крупным банкам, потому что крупные банки несут системные риски для страны, — говорит Кизатов. — Поддержка может осуществляться напрямую через вхождение в капитал банков или через предоставление льготных займов. А также через поглощение убытков акционерами и кредиторами банка».

Опираясь на все три основных инструмента, Национальный банк разработал собственную программу по спасению банков. Суть этой программы в следующем: регулятор предлагает финучреждениям необходимый им капитал в тенге, чтобы покрыть долю проблемных кредитов, конечно, не просто так, а на определенных условиях. Во-первых, Нацбанк будет спасать только крупные банки, собственный капитал которых «весит» не менее 45 миллиардов тенге. Во-вторых, акционеры банка должны разделить «спасительную сумму» в соотношении 2 к 1 — две третьих дает государство в лице Нацбанка, а оставшуюся часть покрывают акционеры.

«Таким образом, собственный капитал банков увеличится более чем на 1 триллион тенге и банки смогут сократить размер неработающих займов на аналогичную сумму», — уверен Кизатов.

Из этих денег, по мнению Кизатова, не менее 300 миллиардов тенге ежегодно будет доставаться экономике Казахстана, через восстановление кредитования.

Третье условие Нацбанка

По данным заместителя председателя казахстанского центробанка Олега Смолякова, около 15 казахстанских банков могут принять участие в программе.

«Реализация программы начнется в ближайшие месяцы. Сроки реализации — до 15 лет, то есть это срок, в течение которого банки должны вернуть все государственные средства до последнего тенге. При этом до 2022 года банки-участники должны сформировать капитал для покрытия своих убытков в полном объеме», — проинформировал замглавы Нацбанка.

Кроме того Смоляков рассказал, что Национальный банк понимает, что с банковским надзором в стране дело обстоит очень плохо. Отдельными банками широко практикуется предоставление льготных займов лицам, связанным с акционерами или должностными лицами банка.

«Распространение этих практик стало возможным из-за множества институциональных недостатков, связанных с упущениями в работе, как менеджмента банков, так и аудиторов и оценщиков за качество предоставляемой отчетности, — сообщил Смоляков и добавил, что и здесь теперь наведут порядок. — Для повышения достоверности банковской отчетности потребуется регуляторная работа по всем этим направлениям. А именно — усиление регуляторно-надзорного мандата Национального Банка посредством закрепления на законодательном уровне требования по оперативному контролю и применению риск-ориентированного надзора».

В частности, как отметил замглавы Нацбанка, необходимо предоставить регулятору соответствующие инструменты для принятия решений в отношении проблемных банков, включая право на мотивированное суждение о качестве его активов и требуемых провизий. А также право на применение методов реструктуризации проблемных банков по своему усмотрению.