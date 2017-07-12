​Приморье вошло в ТОП-10 самых подорожавших регионов России

Приморский край вошел в ТОП-10 самых подорожавших по аренде регионов России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Domofond.ru. Так, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в регионе за 2-й квартал повысилась на 1,5% (с 13 710 рублей до 13 921 рубля).

Анализ проводился по 79 регионам страны. Однако представленные цифры отражают данные по предложению арендодателей. Итоговые суммы при реальных сделках близки к ним, но далеко не всегда совпадают.

Согласно статистике портала, во II квартале 2017 года повышение ставок в сегменте однокомнатных квартир на 1,5% и более было отмечено в десяти субъектах РФ. В 49 регионах наблюдались колебания стоимости аренды в пределах 1,5%, а в 20 ставки снизились на 1,5% и более.

Лидерами по росту средней цены предложения на рынке аренды в расчете за однокомнатную квартиру стали Крым (7,1%) и Краснодарский край (7,1%).