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07:06 (мск), источник: VLADNEWS

​Приморье вошло в ТОП-10 самых подорожавших регионов России

Стоимость аренды квартиры поднялась в среднем на 1,5% за прошлый квартал.

Источник: VLADNEWS

Приморский край вошел в ТОП-10 самых подорожавших по аренде регионов России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Domofond.ru. Так, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в регионе за 2-й квартал повысилась на 1,5% (с 13 710 рублей до 13 921 рубля).

Анализ проводился по 79 регионам страны. Однако представленные цифры отражают данные по предложению арендодателей. Итоговые суммы при реальных сделках близки к ним, но далеко не всегда совпадают.

Согласно статистике портала, во II квартале 2017 года повышение ставок в сегменте однокомнатных квартир на 1,5% и более было отмечено в десяти субъектах РФ. В 49 регионах наблюдались колебания стоимости аренды в пределах 1,5%, а в 20 ставки снизились на 1,5% и более.
Лидерами по росту средней цены предложения на рынке аренды в расчете за однокомнатную квартиру стали Крым (7,1%) и Краснодарский край (7,1%).

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