В Омске на три дня закроют проезд по улице Багратиона

Компания ООО «Теплогенерирующие комплекс» проведет ремонтные работы на подземных коммуникациях. В связи с этим с 22:45 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыт проезд по ул. Багратиона, на пересечении с ул. 3-я Челюскинцев.