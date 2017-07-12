В Омске на три дня закроют проезд по улице Багратиона
Общественный транспорт поедет в объезд.
Общественный транспорт поедет в объезд.
Компания ООО «Теплогенерирующие комплекс» проведет ремонтные работы на подземных коммуникациях. В связи с этим с 22:45 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыт проезд по ул. Багратиона, на пересечении с ул. 3-я Челюскинцев.
Как сообщает «АиФ-Омск», общественный транспорт будет объезжать участок через ул. 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев. В обратном направлении — так же.