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07:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на три дня закроют проезд по улице Багратиона

Общественный транспорт поедет в объезд.

Компания ООО «Теплогенерирующие комплекс» проведет ремонтные работы на подземных коммуникациях. В связи с этим с 22:45 14 июля до 05:00 17 июля будет закрыт проезд по ул. Багратиона, на пересечении с ул. 3-я Челюскинцев.

Как сообщает «АиФ-Омск», общественный транспорт будет объезжать участок через ул. 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев. В обратном направлении — так же.

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