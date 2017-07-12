Замена трубопровода на улице Дубровинского выполнена наполовину

Источник: Агентство «Москва»

Работы по замене трубопровода по улицам Дубровинского и Перенсона выполнены на 50%.

Энергетики Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в холдинг СГК) планируют завершить реконструкцию магистральной теплотрассы на центральных улицах города к 10 августа. К окончанию сезона отпусков дорожное движение на этом участке должно быть восстановлено.

Замена 638 погонных метров теплосети (в однотрубном исчислении) проводится силами подрядной организации АО «СибЭР», на данном участке задействованы три ремонтные бригады. Работы ведутся в течение всего светового дня и по выходным — такой режим выбран для скорейшего завершения реконструкции. Свои коррективы внесли ливневые дожди, прошедшие в конце июня-начале июля, работы периодически приходилось приостанавливать, но к настоящему моменту график восстановлен.

«Сейчас мы проводим капитальный ремонт тепловой камеры под пролетом коммунального моста. Полностью меняем не только трубы и запорную арматуру, но и заново монтируем железобетонные конструкции камеры, площадь которой составляет более 40 квадратных метров — сообщил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов. — Одновременно с этим ведется монтаж трубопровода диаметром 700 мм на участке магистрали, пересекающей проезжую часть вдоль площади Чехова».