Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Кофе продлевает жизнь
Смягчен приговор подделавшей справку ради ужина с Путиным актрисе
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхС развитием технологий проблема переработки мусора должна становиться всё менее актуальной. Научные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в американские выборы – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
США направили к берегам Украины военные корабли – СМИ
Танк РФ произвел фурор на Ближнем Востоке – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Щиты Венесуэлы
07:22 (мск), источник: Newslab.ru

Замена трубопровода на улице Дубровинского выполнена наполовину

Реконструкцию магистральной теплотрассы в центре Красноярска завершат к 10 августа.

Источник: Агентство «Москва»

Работы по замене трубопровода по улицам Дубровинского и Перенсона выполнены на 50%.

Энергетики Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в холдинг СГК) планируют завершить реконструкцию магистральной теплотрассы на центральных улицах города к 10 августа. К окончанию сезона отпусков дорожное движение на этом участке должно быть восстановлено.

Замена 638 погонных метров теплосети (в однотрубном исчислении) проводится силами подрядной организации АО «СибЭР», на данном участке задействованы три ремонтные бригады. Работы ведутся в течение всего светового дня и по выходным — такой режим выбран для скорейшего завершения реконструкции. Свои коррективы внесли ливневые дожди, прошедшие в конце июня-начале июля, работы периодически приходилось приостанавливать, но к настоящему моменту график восстановлен.

«Сейчас мы проводим капитальный ремонт тепловой камеры под пролетом коммунального моста. Полностью меняем не только трубы и запорную арматуру, но и заново монтируем железобетонные конструкции камеры, площадь которой составляет более 40 квадратных метров — сообщил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов. — Одновременно с этим ведется монтаж трубопровода диаметром 700 мм на участке магистрали, пересекающей проезжую часть вдоль площади Чехова».

Капитальный ремонт теплотрасс и своевременная замена трубопровода необходимы для надежного теплоснабжения горожан в отопительный период. На все время ремонта горячее водоснабжение жителей близлежащих домов сохранено. Проведение ремонтных работ согласованно с администрацией Красноярска, ГИБДД и надзорными органами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Полицейского уличили в краже денег во время незаконного досмотра
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Помпео обвинил РФ и Wikileaks в попытке подорвать демократию
В Госдуму внесли законопроект об упрощении возврата налогов
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
Генпрокурора Аргентины вызывают в суд по подозрению в коррупции
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь