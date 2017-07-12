ПАО «Полюс» приобретет 25,1% акций Сухого Лога в Приангарье у госкорпорации «Ростех»

Источник: IrkutskMedia.ru

Дочернее предприятие крупнейшего в России золотодобытчика ПАО «Полюс» АО «Полюс Красноярск» заключило сделку с дочкой «Ростеха» («РТ — Развитие бизнеса») о приобретении доли в 25,1% в совместном предприятии «СЛ Золото» разрабатывающего Сухой Лог в Иркутской области. Сделка будет проходить путем обмена акциями — госпорпорация получит долю в уставном капитале «Полюса». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках сделки стоимость доли 25,1% оценена в 145,9 млн долларов. Выкуп будет произведен пятью траншами в течение следующих пяти лет и будет оплачен акциями «Полюса». Последняя также будет иметь право досрочной реализации опционов. Количество акций «Полюса», которые будут переданы РТ в обмен на долю в «СЛ Золото», будет определено путем деления стоимости соответствующей доли в долларах по каждому траншу на среднее значение ежедневной средневзвешенной цены обыкновенных акций Полюса на Московской Бирже.

Первый транш (доля в «СЛ Золото в размере 3,8% и стоимостью примерно 21,9 млн долларов) будет оплачен в течение месяца. Оставшиеся четыре транша предполагаются к реализации в 2019 — 2022 годах.

Как было объявлено ранее, 16 декабря 2016 года АО «Полюс Красноярск», на тот момент владеющее долей в «СЛ Золото» в размере 50,1%, заключило с РТ ряд опционных соглашений с реализацией в 2017—2022 годах о приобретении доли в «СЛ Золото» в размере 23,9%, которая была оценена в 139 млн долларов США. Первый опцион был реализован в мае 2017 года, в результате доля АО «Полюс Красноярск» в «СЛ Золото» увеличилась до 54,6%.