Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Почему не стоит панически бояться нитратов
Назван вид заболеваний, обнаруженный у 3,5 млн человек в России
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхС развитием технологий проблема переработки мусора должна становиться всё менее актуальной. Научные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в американские выборы – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
США направили к берегам Украины военные корабли – СМИ
Танк РФ произвел фурор на Ближнем Востоке – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Щиты Венесуэлы
07:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ПАО «Полюс» приобретет 25,1% акций Сухого Лога в Приангарье у госкорпорации «Ростех»

Сделка будет проходить в рамках обмена акциями между компаниями.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дочернее предприятие крупнейшего в России золотодобытчика ПАО «Полюс» АО «Полюс Красноярск» заключило сделку с дочкой «Ростеха» («РТ — Развитие бизнеса») о приобретении доли в 25,1% в совместном предприятии «СЛ Золото» разрабатывающего Сухой Лог в Иркутской области. Сделка будет проходить путем обмена акциями — госпорпорация получит долю в уставном капитале «Полюса». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках сделки стоимость доли 25,1% оценена в 145,9 млн долларов. Выкуп будет произведен пятью траншами в течение следующих пяти лет и будет оплачен акциями «Полюса». Последняя также будет иметь право досрочной реализации опционов. Количество акций «Полюса», которые будут переданы РТ в обмен на долю в «СЛ Золото», будет определено путем деления стоимости соответствующей доли в долларах по каждому траншу на среднее значение ежедневной средневзвешенной цены обыкновенных акций Полюса на Московской Бирже.

Первый транш (доля в «СЛ Золото в размере 3,8% и стоимостью примерно 21,9 млн долларов) будет оплачен в течение месяца. Оставшиеся четыре транша предполагаются к реализации в 2019 — 2022 годах.

Как было объявлено ранее, 16 декабря 2016 года АО «Полюс Красноярск», на тот момент владеющее долей в «СЛ Золото» в размере 50,1%, заключило с РТ ряд опционных соглашений с реализацией в 2017—2022 годах о приобретении доли в «СЛ Золото» в размере 23,9%, которая была оценена в 139 млн долларов США. Первый опцион был реализован в мае 2017 года, в результате доля АО «Полюс Красноярск» в «СЛ Золото» увеличилась до 54,6%.

Таким образом реализация всех опционов позволит «Полюсу» консолидировать 100% долю в уставном капитале «СЛ Золото», владеющем лицензией на месторождение Сухой Лог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лучшие дрифтеры Иркутска продемонстрировали свое мастерство на Square Drift Challenge
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Помпео обвинил РФ и Wikileaks в попытке подорвать демократию
В Госдуму внесли законопроект об упрощении возврата налогов
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
Генпрокурора Аргентины вызывают в суд по подозрению в коррупции
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербургские бизнес-центры ставят антирекорды
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь