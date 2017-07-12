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07:50 (мск), источник: Informburo.kz

Внезапно обанкротившимся турецким туроператором руководили выходцы из Казахстана

Турецкие власти объявили в розыск руководство внезапно обанкротившейся фирмы Elite Class, из-за которой в Анталии едва не лишились отдыха 24 казахстанских туриста.

Источник: Informburo.kz

По информации консула Казахстана в Анталии Бауыржана Абдрахманова, Elite Class работала с туристами не только из Казахстана. От действий туроператора также пострадали граждане Узбекистана, Азербайджана и России. Сегодня в аэропорту остались без гостиницы уже около 400 человек и количество обманутых отдыхающих продолжает расти.

Большинство из застрявших туристов — граждане Узбекистана. Абдрахманов отметил, что в Анталии нет консульства данной страны, а потому люди просто не знают, откуда ждать помощи.

Руководство Elite Class — бывшие граждане Казахстана. Сегодня, по данным консульства, они находятся в Греции. Власти Турции уже объявили глав турфирмы в международный розыск, пока данных об их задержании не поступало.

Бауыржан Абдрахманов ещё раз напомнил казахстанцам о том, что перед прилётом в Турцию, независимо от оператора, стоит ещё раз проверить — была ли произведена оплата отеля.

11 апреля 24 казахстанских туриста не смогли заселиться в отель по прибытии в Турцию из-за того, что туроператор внезапно обанкротился за несколько часов до их прилёта. Благодаря поддержке консульства отдыхающих смогли разместить в другой отель. Расходы взяла на себя компания Jazz Trаvel, оплатив казахстанцам проживание в общей сложности на 32 тысячи долларов.

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