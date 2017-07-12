Страховую компанию «МАСКИ» в Иркутске не спешат покупать

«Что мы имеем сегодня: последний срок отмены аукциона 14 июля, в 17.00 местного времени. Срок подачи заявок заканчивается 17 июля. Залог для участия почти 52 млн рублей. Желающих нет. Да и какой, уважающий себя бизнесмен, будет платить за то, что через две недели достанется абсолютно бесплатно. Страховое поле АО «МАСКИ» пропорционально разделят страховщики Иркутской области. Иркутск потеряв компанию не получит ни рубля. Я очень хочу ошибиться. Вот такая вот, арифметика. Я конечно понимаю, что мэр Иркутска занят серьезными и важными государственными делами. У него очень плотный график, вклиниться в который непросто даже депутатам. Но может быть, в этой непростой ситуации, он найдет несколько свободных минут, чтобы задать подчиненным один единственный вопрос: «А что происходит, товарищи?», — написал Алексей Колмаков.
Напомним, страховую компанию «МАСКИ» спасти невозможно — к этому тезису сводится выступление и.о заместителя мэра — председателя комитета экономики города Юлии Ашурковой на заседании комиссии по бюджету и экономической политике Думы Иркутска, которое прошло 20 июня. Депутаты указали на неэффективную отработку этого вопроса мэрией, так как по итогам внеочередного заседания Думы, прошедшего 16 июня, администрация должна была найти путь для финансового оздоровления «МАСОК». «Добрым словом» вспомнили и бывшего председателя комитета экономики Руслана Кима.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутаты Думы Иркутска впервые в открытую пошли на конфронтацию с инициативами мэрии. Предложение городской администрации продать стоящую на краю банкротства страховую компанию «МАСКИ» вызвало бурную дискуссию на внеочередном заседании представительного органа в минувшую пятницу, 16 июня. Протесты звучали от Алексея Колмакова, Жанны Есевой и Евгения Выговского. По другую сторону баррикад встали их коллеги Евгений Стекачев и, как ни странно, Юрий Коренев. Перед депутатами встал сложный выбор — спасти «самую человечную» страховую компанию от банкротства и дать ей 30 млн рублей из городского бюджета или продать ее коммерческим структурам.
Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017−2019 годы внесены Думой Иркутска также на внеочередном заседании, 16 июня. В план приватизации включили пакет акций АО «МАСКИ». Основным акционером (99,2%) является администрация города. Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе депутатов.