Страховую компанию «МАСКИ» в Иркутске не спешат покупать



«Что мы имеем сегодня: последний срок отмены аукциона 14 июля, в 17.00 местного времени. Срок подачи заявок заканчивается 17 июля. Залог для участия почти 52 млн рублей. Желающих нет. Да и какой, уважающий себя бизнесмен, будет платить за то, что через две недели достанется абсолютно бесплатно. Страховое поле АО «МАСКИ» пропорционально разделят страховщики Иркутской области. Иркутск потеряв компанию не получит ни рубля. Я очень хочу ошибиться. Вот такая вот, арифметика. Я конечно понимаю, что мэр Иркутска занят серьезными и важными государственными делами. У него очень плотный график, вклиниться в который непросто даже депутатам. Но может быть, в этой непростой ситуации, он найдет несколько свободных минут, чтобы задать подчиненным один единственный вопрос: «А что происходит, товарищи?», — написал Алексей Колмаков.