Мэр города проинспектировал дорожные стройки Перми

Источник: Вести - Пермь

Глава Перми с коллегами из мэрии закончили инспекционную поездку по местам главных дорожных строек краевой столицы. Доложено: график везде выдерживается, а кое-где и опережается.

Сейчас самый пик дорожных работ и на это время приходится пик проверок работ подрядчиков, поэтому представители администрации погрузились в микроавтобус и поехали на конкретные объекты.

Работы выполняются быстрее, чем планировалось. Несмотря на погоду.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми:

— Мы графики на объектах федеральных опережаем везде. Причем опережаем на очень большой срок.

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Что касается городских, то сроки сдачи, утверждают в администрации, в действительности — август-сентябрь, вместо тех, что в документах — октябрь-ноябрь. Примечательно, что некоторые объекты, к примеру, расширение бутылочного горлышка на Хасана, финансируют два бюджета — городской 25% и краевой 75% соответственно.