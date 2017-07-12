Мэр города проинспектировал дорожные стройки Перми
Работы идут с опережением графика.
Работы идут с опережением графика.
Глава Перми с коллегами из мэрии закончили инспекционную поездку по местам главных дорожных строек краевой столицы. Доложено: график везде выдерживается, а
Сейчас самый пик дорожных работ и на это время приходится пик проверок работ подрядчиков, поэтому представители администрации погрузились в микроавтобус и поехали на конкретные объекты.
Работы выполняются быстрее, чем планировалось. Несмотря на погоду.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми:
— Мы графики на объектах федеральных опережаем везде. Причем опережаем на очень большой срок.
Что касается городских, то сроки сдачи, утверждают в администрации, в действительности —
На пермские улицы тратят и дополнительные деньги тоже. По программе «Безопасные и качественные дороги» — полмиллиарда рублей.