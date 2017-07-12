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07:36 (мск), источник: СуперОмск

Фролов просит одну погожую ночь для ремонта омской улицы

Первый вице-мэр Омска Сергей Фролов уверяет, что ремонт дороги на улице Нефтезаводской скоро будет завершен.

Пришедшая в Омск непогода внесла коррективы в график дорожного ремонта. Так, за минувшие сутки из-за обильных осадков асфальтобетонное полотно уложено на площади 12 500 квадратных метров. На площади около 8 000 квадратных метров дорожное покрытие восстановлено с помощью ремиксера по технологии термопрофилирования. Второй слой асфальта на улице Нефтезаводской уложили на 92%.

«Для завершения работ здесь нужен один погожий день, точнее — ночь. Подрядные организации основные физические объемы ремонтных работ выполняют именно в ночное время, чтобы минимизировать для омичей проблемы с передвижением по городу. И, конечно, постоянное внимание качеству — контроль за ходом ремонта ведется постоянно», — заявил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Ранее укладка асфальта была завершена на 19 дорожных объектах.

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