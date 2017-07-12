Фролов просит одну погожую ночь для ремонта омской улицы
Первый
Первый
Пришедшая в Омск непогода внесла коррективы в график дорожного ремонта. Так, за минувшие сутки
«Для завершения работ здесь нужен один погожий день, точнее — ночь. Подрядные организации основные физические объемы ремонтных работ выполняют именно в ночное время, чтобы минимизировать для омичей проблемы с передвижением по городу. И, конечно, постоянное внимание качеству — контроль за ходом ремонта ведется постоянно», — заявил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.
Ранее укладка асфальта была завершена на 19 дорожных объектах.