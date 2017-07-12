Этнодеревня для туристов появится в Хабаровском крае
В национальном парке «Анюйский» разрабатывают новые туристические маршруты.
В национальном парке «Анюйский» разрабатывают новые туристические маршруты.
В национальном парке «Анюйский» разрабатываю новые туристические маршруты и модернизируют уже известные.
— В настоящее время на территории заповедника есть тигриная тропа, охотничий путик, экопарк, оборудованы места для пикника. При содействии иностранных инвесторов в этом году здесь появятся скульптуры, фотозона, а также этнодеревня «Алима», — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела экологического просвещения и туризма «Заповедного Приамурья» Ирина Денеко. По ее словам, новое место для посещения экскурсантов и туристов расположится около села Троицкое. Сюда из урочища Бихан перенесут дома, имитирующие жилища нанайцев и воссоздадут древние землянки. — Уже к осени деревня откроет двери всем желающим. Здесь планируют проводить национальные праздники,