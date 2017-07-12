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08:11 (мск), источник: УралПолит.ру

Лучшие инженеры получили на «Иннопроме» премии имени Черепановых от Евгения Куйвашева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля, ИА УралПолит.Ru. В рамках международной выставки «Иннопром», которая в эти дни проходит в уральской столице, прошла церемония вручения наград лучшим инженера Свердловской области. Премии вручал глава региона Евгений Куйвашев.

Премия имени Черепановых вручается уже в 20-й раз. Во время церемонии глава Свердловской области отметил, что инженер формирует окружающую действительность. Представители этой профессии создают новую реальность.

Как сообщили в департаменте информполитики, претендентов на премию имени Черепановых оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Уральского отделения Российской академии наук и других авторитетных организаций. В 2017 году лауреатами премии стали 16 человек, в том числе, творческий коллектив научно-производственного центра «Промэлектроника» в составе четырех специалистов, удостоенный престижной награды за разработку принципиально новой автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, обеспечивающей безопасное интервальное регулирование движение поездов.

Среди обладателей награды стал сенатор Эдуард Россель, который был отмечен за содействие инженерной деятельности и повышение престижа инженерной профессии.

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