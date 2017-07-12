Лучшие инженеры получили на «Иннопроме» премии имени Черепановых от Евгения Куйвашева

Премия имени Черепановых вручается уже в 20-й раз. Во время церемонии глава Свердловской области отметил, что инженер формирует окружающую действительность. Представители этой профессии создают новую реальность.

Как сообщили в департаменте информполитики, претендентов на премию имени Черепановых оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Уральского отделения Российской академии наук и других авторитетных организаций. В 2017 году лауреатами премии стали 16 человек, в том числе, творческий коллектив научно-производственного центра «Промэлектроника» в составе четырех специалистов, удостоенный престижной награды за разработку принципиально новой автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, обеспечивающей безопасное интервальное регулирование движение поездов.