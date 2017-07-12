Гаттаров: Строительство новой автодороги между Челябинском и Екатеринбургом даст в 10−15 раз меньший агломерационный эффект, чем ВСМ

Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров на заседании ассоциации экспертных клубов Уральского федерального округа, посвященном теме «Регионы-соседи: конкуренция и сотрудничество».

По его мнению, если Екатеринбург и Челябинск будут развиваться по отдельности, они будут конкурентны только на уровне Урала. Лишь строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» может позволить регионам стать третьей агломерацией в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

Нередко звучат и предложения об альтернативном проекту варианте — расширение и модернизация трассы М-5 на участке между Челябинском и Екатеринбургом. «Но если даже мы построим еще одну автомобильную дорогу, соединяющую два областных центра, это, конечно, будет дешевле, чем ВСМ, но даст агломерационный эффект в 10−15 раз меньше», — уверен Гаттаров.

По его мнению, новая автодорога не позволит существенно сократить время в пути, так как автомобилисты, быстро проезжая по трассе, будут застревать в пробке на въезде в город.

«Промышленный потенциал Екатеринбурга и Челябинска на базе согласованной стратегии совместного добрососедского развития позволит стать нашим городам крупнейшей точкой экономического роста, надежным плацдармом развития нашей страны на Восток», — считает вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

Генеральный директор хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов отметил, что наблюдательный совет выбрал один из 8 предложенных проектной компанией сценариев маршрута прохождения трассы.

«Предполагается четыре станции: Екатеринбург-Пассажирский, аэропорт “Кольцово”, аэропорт “Баландино” и Челябинск-Главный», — уточнил он. Для ускоренных региональных поездов на маршруте будут две промежуточные станции — «Сысерть» и «Снежинск».