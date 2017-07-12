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08:46 (мск), источник: NewsKo

Краевой минсельхоз принимает заявки на бюджетные гранты

С 10 по 14 июля 2017 года Министерство сельского хозяйства Пермского края принимает документы на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. В 2017 году грантовая поддержка крестьянских хозяйств составит 98,9 млн руб.

Максимальный размер грантов, на которые могут рассчитывать фермеры, составляет 10 млн руб. Гранты могут быть использованы для строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм, включая разработку проектной документации, покупки сельскохозяйственных животных. Также гранты выдаются под организацию производств по переработке продукции животноводства, закупку и монтаж необходимого для фермеров оборудования.

Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников поставил задачу региональному министерству сельского хозяйства оказывать поддержку не только крупным сельхозпроизводителям, но и малым предприятиям. Всего в этом году на развитие сельского хозяйства из краевого и федерального бюджетов на эти цели выделено 3,15 млрд руб.

В текущем году утверждены четыре проекта на сумму грантов 32,9 млн руб. Направления проектов: развитие молочных ферм и откорм крупного рогатого скота. В прошлом году на средства грантов были реализованы 19 проектов, в том числе по разведению крупного рогатого скота, производству мраморной говядины.

Крестьянско-фермерские хозяйства, получившие гранты в предыдущие годы, успешно реализуют свои проекты, обеспечивая жителей качественной продукцией. В 2014 году крестьянско-фермерское хозяйство Натальи Усовой получило грант в размере около 4,2 млн руб. на увеличение поголовья перепелов на семейной ферме. Общая сумма затрат на развитие семейной фермы составила почти 7 млн руб., из них: собственные средства — около 2, Общая сумма затрат на развитие семейной фермы составила почти 7 млн руб., средства гранта — около 4,2 млн руб. На эти средства приобретено и смонтировано современное клеточное оборудование.

По итогам 2016 года поголовье перепелов на ферме составляет 100 тыс. голов, как и было, предусмотрено бизнес-проектом. Годовая выручка от реализации продукции перепелиного мяса и яиц составила около 27,3 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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