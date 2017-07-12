Омская область заплатила на треть больше налогов в бюджет России

За шесть месяцев 2017 года от омских налогоплательщиков в консолидированный бюджет РФ поступило 86 млрд руб. налогов и сборов, что на 34,5% или на 22,1 млрд руб. выше уровня прошлого года, сообщает областное управление налоговой службы.