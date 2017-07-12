Омская область заплатила на треть больше налогов в бюджет России
Итоги полугода своей работы подвела налоговая служба.
Итоги полугода своей работы подвела налоговая служба.
За шесть месяцев 2017 года от омских налогоплательщиков в консолидированный бюджет РФ поступило 86 млрд руб. налогов и сборов, что на 34,5% или на 22,1 млрд руб. выше уровня прошлого года, сообщает областное управление налоговой службы.
По данным налоговиков, поступления налогов и сборов в бюджет РФ на 92,3% сформированы такими налогами, как акцизы — 49,6%, налог на добавленную стоимость — 18,9%, налог на доходы физических лиц — 12,8%, налог на прибыль — 11%. Доля поступления имущественных налогов (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество организаций, физических лиц) составила 3,8%.