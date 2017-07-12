Власти рассказали, на сколько хватит накопленной питьевой воды в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня к концу паводкового периода накоплено около 234 миллионов кубометров воды. В прошлом году на эту дату у нас было порядка 190 миллионов кубометров воды», — сказал Вайль в эфире телерадиокомпании «Первый Крымский».

Неравномерность стоков воды в водохранилища с крымских гор приводит к тому, что водохранилища, используемые для водоснабжения Симферополя и городов южного берега Крыма, заполнены почти на 100%, сообщил глава госкомводхоза. «Это гарантирует, что до конца года эти регионы полностью обеспечены водой», — добавил Вайль.

Водоснабжение севера и восточной части полуострова находится в более сложной ситуации, но и здесь накопленные объемы воды в Белогорском водохранилище, а также работа новых водозаборов с подачей воды из подземных источников обеспечат питьевой водой Керчь, Феодосию, Судак и районы восточного Крыма «как минимум на период курортного сезона», сказал Вайль. Сегодня идет активная перекачка воды в водохранилища на Керченском полуострове.