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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Власти рассказали, на сколько хватит накопленной питьевой воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Крымские водохранилища накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды, что на 23% больше прошлогоднего показателя, полуостров обеспечен водой минимум до конца курортного сезона, сообщил глава государственного комитета по водному хозяйства республики Игорь Вайль.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня к концу паводкового периода накоплено около 234 миллионов кубометров воды. В прошлом году на эту дату у нас было порядка 190 миллионов кубометров воды», — сказал Вайль в эфире телерадиокомпании «Первый Крымский».

Неравномерность стоков воды в водохранилища с крымских гор приводит к тому, что водохранилища, используемые для водоснабжения Симферополя и городов южного берега Крыма, заполнены почти на 100%, сообщил глава госкомводхоза. «Это гарантирует, что до конца года эти регионы полностью обеспечены водой», — добавил Вайль.

Водоснабжение севера и восточной части полуострова находится в более сложной ситуации, но и здесь накопленные объемы воды в Белогорском водохранилище, а также работа новых водозаборов с подачей воды из подземных источников обеспечат питьевой водой Керчь, Феодосию, Судак и районы восточного Крыма «как минимум на период курортного сезона», сказал Вайль. Сегодня идет активная перекачка воды в водохранилища на Керченском полуострове.

Вайль также отметил высокое качество питьевой воды из водохранилищ полуострова. Вся вода, подаваемая в систему водоснабжения, является горной, контроль ее качества проводится регулярно вместе с Роспотребнадзором.

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