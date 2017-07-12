Прокуратура выявила нарушения в строительстве новой дороги в Пашенном

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске прокуратура выявила нарушения при строительстве новой дороги в Пашенном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что строители нарушили изначальную планировку микрорайона. Вместо утвержденного плана на строительство 4-полосной дороги шириной 15 метров департамент градостроительства выдал разрешение на строительство 2-полосной дороги шириной 8 метров. Кроме того, ось дороги смещена к прилегающим жилым домам по ул. Карамзина на 5 метров, из-за чего будущая магистраль пройдет в непосредственной близости от зданий.

В прокуратуре добавили, что ситуация создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. После проведенной проверки ведомством рекомендовано устранить нарушения.