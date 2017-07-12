Прокуратура выявила нарушения в строительстве новой дороги в Пашенном
Строители нарушили изначальную планировку микрорайона.
Строители нарушили изначальную планировку микрорайона.
В Красноярске прокуратура выявила нарушения при строительстве новой дороги в Пашенном. Об этом сообщает
Оказалось, что строители нарушили изначальную планировку микрорайона. Вместо утвержденного плана на строительство 4-полосной дороги шириной 15 метров департамент градостроительства выдал разрешение на строительство 2-полосной дороги шириной 8 метров. Кроме того, ось дороги смещена к прилегающим жилым домам по ул. Карамзина на 5 метров,
В прокуратуре добавили, что ситуация создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. После проведенной проверки ведомством рекомендовано устранить нарушения.
Напомним, дорога должна пройти по ул. Карамзина. Согласно расчетам, в час по дороге сможет проезжать до 600 автомобилей. Вдоль дороги будут обустроены тротуары шириной до 2,25 метров и газоны. Также на дороге планируется установка светофора. Ярыгинский проезд будет расширен, на нем обустроят 2 правоповоротных шлюза. Все работы должны быть завершены к концу 2017 года.