В Екатеринбурге назначены публичные слушания по новой трамвайной ветке

Новая трамвайная ветка должна связать Академический с центром Екатеринбурга. Предполагается, что отдалённая от проезжей части линия будет обладать высокой пропускной способностью, а на реализацию проекта уйдёт от трёх, до четырёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также намерены реализовать проект по созданию трамвайной линии между городом и Верхней Пышмой. Соответствующие планы были утверждены региональным министерством строительства и развития инфраструктуры в конце 2016 года. На первом этапе планируется построить ветку протяжённостью более пяти с половиной километров, а затем ещё два километра трамвайных путей будут проложены в Верхней Пышме.